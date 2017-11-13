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Gearbest Türkiye Artık Online!

GearBest’in düzenlediği etkinlikler, ürün incelemeleri ve işinize yarayacak tüm bilgileri GearBest Türkiye bloğunda bulacaksınız.

Gearbest Türkiye Artık Online!

GearBest’in düzenlediği etkinlikler, ürün incelemeleri ve işinize yarayacak tüm bilgileri GearBest Türkiye bloğunda bulacaksınız.

13 Kasım 2017 Pazartesi 13:23
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Gearbest Türkiye Artık Online!

GearBest, alışverişe yeni bir boyut kazandırıyor. Güvenilir, hesaplı ve istediğiniz ürünü bulabileceğiniz geniş GearBest ürün seçeneği ile satın almak istediğiniz ancak piyasada bulamadığınız pek çok ürüne GearBest üzerinden sahip olacaksınız. Bununla birlikte size rehberlik edecek olan GearBest Türkiye bloğunu da ziyaret edebilirsiniz.

GearBest’in en cazip taraflarından bir tanesi de müşteriye sunmuş olduğu indirimler. Hemen hemen her kategoride indirimli olan ürünlere ulaşmak ve kolayca satın almak mümkün. Yapmanız gereken GearBest sitesi üzerinden indirimleri ve kampanyaları takip etmek. İşinize yarayan bilgisayar, tüketici elektroniği ve mobil cihazlara zahmetsizce sahip olmak mümkün. GearBest üzerinden yapacağınız alışverişlerde fırsat ürünlerini de inceleyin. %50’ye ve %90 oranına varan fırsatlardan yararlanın.

GearBest üzerinden sipariş vermek çok kolay. Tek yapmanız gereken kendinize bir üyelik açmak ve beğendiğiniz ürünün sayfasına giderek “Add o Cart” yani sepete ekle düğmesine basmak. Bir sonraki ekranda isterseniz alışverişe devam edebilir, isterseniz de “Proceed to Checkout” düğmesine basarak kargo ekranına geçebilirsiniz. Bilgilerinizi eksiksiz doldurduktan sonra size en uygun kargo yöntemini, kargonun size ulaşacağı tarihi de gözeterek seçebilirsiniz. Devamında ise ödeme sayfasına geçip ödeme işlemini gerçekleştiriyorsunuz.

GearBest ile ilgili size rehberlik edip, yol gösterici olabilecek GearBest Türkiye bloğunu da ziyaret edebilirsiniz. Sitede bulunan blog üzerinde oldukça yararlı yazılar ve GearBest hakkında aklınıza takılan her türlü sorunun yanıtını bulmak mümkün. Bununla birlikte ürün incelemelerini de okuyarak, ürünler hakkında kapsamlı şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz. Sürekli güncellenen bu site GearBest üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde size yardımcı olacaktır.

GearBest’in düzenlediği etkinlikler, ürün incelemeleri ve işinize yarayacak tüm bilgileri GearBest Türkiye bloğunda bulacaksınız. https://gearbestturkiye.com adresini tarayıcınızın sık kullanılanlar bölümüne kaydetmeyi unutmayınız. Çünkü bu adresi ne kadar sıklıkla ziyaret ederseniz, ürünler hakkında o kadar çok bilgi sahibi olabilir, bununla birlikte indirimleri, düzenlenen kampanyaları ve dağıtılan hediye kuponlarını da kaçırmamış olursunuz.

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Önce Vatan Gazetesi

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