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Galatasaray’a Sürpriz Transfer İddiası

Arjantin basınında çıkan haberlere göre genç oyuncu Alexis Martin Arias’ın transfer edileceği iddia edildi.

Galatasaray’a Sürpriz Transfer İddiası

Arjantin basınında çıkan haberlere göre genç oyuncu Alexis Martin Arias’ın transfer edileceği iddia edildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:15
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Galatasaray’a Sürpriz Transfer İddiası
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Sözleşmesi kısa bir süre içinde sonra erecek olan Alexis’in Galatasaray kadrosuna katılması ise büyük bir sürpriz olarak taraftarları sevindirecek. 25 yaşındaki yetenekli oyuncuyu Gimnasia takımından ayrıldıktan sonra kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’ın başarılı bir transfer gerçekleştirme hazırlığı içinde olduğuna dair iddialar ise Arjantin basınına dayanıyor.

25 yaşındaki başarılı kaleciyi Galatasaray’a transfer etmek istediği iddia edilen Gimnasia’nın Galatasaray’dan haber beklediği de iddialar arasında yer alıyor.

Yedek Kalecinin Sözleşmesi Sona Eriyor!

Galatasaray’ın yedek kalecisi Cedric Carasso ile sözleşmesi yılsonunda sona erecek. Başarılı kaleci sözleşmeyi uzatabileceği gibi yoluna başka bir spor kulübü ile de devam edebilir. Ancak eğer sarı kırmızılılar, Gimnasia’dan gelmiş olduğu iddia edilen transfer teklifini kabul ederseler ve Alexis Martin Arias için tatmin edici bir teklif sunulursa yola başarılı futbolcu Alexis ile devam edecekler.

Transfer İddiaları Doğru mu?

Başarılı oyuncu Alexis Martin Arias’ın sarı kırmızılı takıma satılması için harekete geçtiği iddia edilen Gimnasia spor kulübün Galatasaray’dan haber belediği de söylentiler arasında . Ancak bazı çevrelerce de başarılı oyuncu için kulüpler arasında sözlü anlaşmaya varıldığına dair duyumlar söz konusu.

Galatasaray’ın Cedric Carosso’dan ve Fernando Muslera’dan memnun olmasına rağmen yeni bir kaleci için atağa geçmiş olduğu iddiaları ise büyük ölçüde yeden kaleci Cedric Carosso’nun sene sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasından kaynaklanabilir.

Genç Yıldız Alexis Martin Arias

Genç ve dinamik bir kaleci olan Alexis Martin Arias, 5 sezondur Gimnasia takımında yer alan ve oynadığı 9 lig maçında sadece 14 gol gören bir kaleci. 2018 yılına kadar Gimnasia ile sözleşmesi olan başarılı futbolcunun Galatasaray’ın yeni Muslerası olacağı söylentileri ise şimdiden başladı.

Sözleşme fesih bedeli yaklaşık 4 Milyon Dolar olduğu iddia edilen kaleciye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wasl’ın da ilgisinin olduğu biliniyor. 25 yaşındaki genç oyuncunun Galatasaray Spor Kulübüne transfer edilip edilmeyeceği ise kısa bir süre içinde belli olacaktır. En güncel transfer haberlerini ve en yüksek oranlarını en iyi canlı bahis sitesi tempobet ve trbet siteleri üzerinde bulabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

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