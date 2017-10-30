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Galatasaray Çok İyi Yolda

Galatasaray başkanı Dursun Özbek sarı kırmızlı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde üniversitenin Bağcılar kampüsünde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Çok İyi Yolda

Galatasaray başkanı Dursun Özbek sarı kırmızlı kulüp ile Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi arasında yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde üniversitenin Bağcılar kampüsünde açıklamalarda bulundu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:36
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Galatasaray Çok İyi Yolda

Futbol takımının bu sezonki başarılı performansını kulübün düzelen mali yapısına bağlayan Dursun Özbek hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Üniversitede düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray başkanı kulübün mali yapısını düzeltmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi. Günümüzde başarı için sağlam bir mali yapının şart olduğunu belirten Dursun Özbek “Kulübün geleceği için gayrimenkullerin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma yaptık. Bu projeler halen devam ediyor. Galatasaray’da sportif başarının gelmesi mali yapının düzelmesiyle paralel olarak gerçekleşti. Kimse merak etmesin bu projeleri sabırla sürdürmeye devam edeceğiz. Galatasaray iyi bir yolda ve ilerde daha güzel günler göreceğiz” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin futbol olarak Avrupa’nın gerisinde olduğunu belirten Dursun Özbek ülke futbolunu istenilen seviyeye getirmek için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Bu uğurda yapmış olduğu çalışmalar ve ülke futboluna verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür eden Galatasaray başkanı “Cumhurbaşkanımız eski bir futbolcu olarak ülke futbolunun gelişmesi için büyük emek veriyor” dedi.

Dursun Özbek Süper Lig’in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınırken iki takımın 100 yılı aşkın süredir birbiriyle rekabet içinde olduğunu belirtmekle yetindi.

Bir öğrencinin basında takımın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersund’a elenmesinin ardından Dursun Özbek’in totem olarak maçları statta izlemediği yönünde haberler çıktığını ve Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde statta olup olmayacağını sorması üzerine Galatasaray başkanı soruyu yanıtsız bıraktı.

Panelin ardından Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Galatasaray kulübü arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Spor dünyasındaki en güncel haberleri ve en yüksek oranları sunan tüm bahis siteleri burada.

Kaynak: www.bahisevi.info.tr

Son Güncelleme: 30.10.2017 17:05
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