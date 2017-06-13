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Fue Tekniği ile Saç Ekimi

Fue saç ekimi kısaca; köklerin teker teker mikro motor yardımı ile donör bölgelerden alınıp, kel olan bölgeye teker teker ekilmesi tekniğidir. Fue dünyada en son kullanılan saç ekimi tekniğidir.

Fue Tekniği ile Saç Ekimi

Fue saç ekimi kısaca; köklerin teker teker mikro motor yardımı ile donör bölgelerden alınıp, kel olan bölgeye teker teker ekilmesi tekniğidir. Fue dünyada en son kullanılan saç ekimi tekniğidir.

13 Haziran 2017 Salı 14:39
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Fue Tekniği ile Saç Ekimi

Operasyona başlanmadan önce köklerin alınacağı donör (ense, sakal, kol, bacak, göğüs, sırt) bölgeleri ve köklerin ekileceği kel bölge, saç analiz cihazı ile ayrıntılı bir şekilde incelenir. Bu inceleme sonucunda, hasta beklentisini de göz önüne alarak bir plan hazırlanır. Bu plan doğrultusunda operasyona başlanır. Saç yapısına en fazla yakın olan donör bölgesi, ense bölgesidir. Ense bölgesindeki kökler istenilen sonucu vermiyor ise sakal ve göğüs bölgesindeki köklerin yardımına ihtiyaç duyulur. Bu bölgelerde yeterli olmaz ise sırt, kol ve bacak bölgesindeki köklere ihtiyaç duyulur. Sırt, kol ve bacak bölgelerindeki kökler çok zayıf olduğundan en son çare olarak başvurulmalıdır.

Saç ekimi operasyonunun ilk aşaması donör bölgelerden mikro motor yardımı ile köklerin alınması işlemidir. Hangi donör bölgelerden kökler alınacaksa, o bölge lokal anestezi ile uyuşturulup işleme başlanır. Alınan kökler hemen dış ortamla bağlantıları kesilmelidir. Özel solüsyonlar içine alınarak ekim aşaması gelene kadar bekletilir. Bu işlem ortalama iki saat kadar sürmektedir.

Operasyonun ikinci aşaması kel bölgeye kanalların açılması işlemidir. Kanalların açılacağı kel bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Burada hastanın doğal saç açılarına göre köklerin ekileceği kanallar açılır. Bu açıların doğru verilmesi doğalığı koruyacaktır. Bu işlem ortalama 2 saat kadar sürmektedir.

Operasyonun üçüncü aşaması açılan kanallara köklerin ekilmesi işlemidir. Burada lokal anestezinin geçip geçmediği kontrol edilir. Etkinin geçtiği yerler varsa lokal anestezi ile desteklenir. Bekletilen kökler sırası ile solüsyondan çıkartılarak, kanal açılarına göre ekim işlemi gerçekleşir. Bu işlem ortalama üç saat kadar sürmektedir.

Fue saç ekimi operasyonu bittiğinde hastanın evine gitmesinde bir sakınca yoktur. Operasyon bitince hastanın nelere dikkat edeceği konusu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Belli aralıklar ile hasta kontrole çağırılır. Yurt dışında olan ya da çeşitli sebeplerden dolayı kontrollere gelemeyen hastalar için resim göndermeleri istenir. Bu resimlerden yola çıkılarak saçların takibi gerçekleşir.

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Anahtar Kelimeler:
Saç Ekimi
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