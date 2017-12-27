Fritöz Nedir? Ne İşe Yarar?

Bu aletin ev tipi kullanım amacına yönelik üretilen modellerinin yanında daha profesyonel nitelikte olan restaurant, büfe, kantin vb. işletmelerin kullanım amacına yönelik üretilen sanayi tipi fritöz modelleri de bulunmaktadır.

Sanayi Tipi Fritöz

Bu fritöz tipinde birim alandan daha çok miktarda kızartma alınması amaçlanarak üretimi yapılmaktadır. Bu fritözler genel olarak termostat kontrollü olarak üretilmektedirler. Eğer bu kontrol olmaz ise yağın yanması söz konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için bu en önemli güvenlik önlemlerinden bir tanesidir. Kızartma yaparken yağ sıcaklığı 200 dereceyi geçmemelidir. Bu sıcaklık değeri aşılırsa yağın alev alma olasılığı artmaktadır.

Üretilen sanayi tipi fritöz, enerji kaynağı olarak elektrik ve ya doğalgaz kullanmaktadır. Enerji kaynağı seçiminde, işletmenin alt yapı sistemleri etkili olmaktadır. Ayrıca sanayi tipi fritözde, yağ olarak, genel anlamda yarı sıvı yarı katı ve ya tamamen katı yağlar kullanılmaktadır. Çünkü bu tür yağlar bitkisel yağlara oranla daha çok dayanmaktadır. Ayrıca fritözün yağ ile temas ettiği sepet ve kazan kısımlarının paslanmaz çelikten yapılması hem sağlık hem sağlamlık açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. İyi bir sanayi tipi fritöz, 1 litre yağ kullanarak 200 gr patates kızartmalıdır.

Ayrıca bu tip gıdalarda pişirme süresi, 3 ve ya 4 dakikayı geçmemesi gerekmektedir. Bu yüzden, sanayi tipi fritöz seçimi yapılırken termostatlı olmasına dikkat edilmeli; ayrıca zaman ayarlı olması da önemli bir özellik olarak çıkmaktadır. Tam otomatik tarzda olan fritözlerde, dakika sayımını bitirdikten sonra yağın içinden otomatik kalkan sepet sayesinde işleri kolaylaşmakta hem de sağlık için önemli bir avantaj sağlanmaktadır.

Sanayi tipi fritözler de yağ kullanımına çok dikkat edilmelidir. Yağın ya değişimi yapılmalı ya da içindeki karbon oranının düşürülmesi için filtre edilmelidir. Bu işlemler yapılmaz ise yağ içinde pişen besinler yarardan çok zarara sebep olabilmektedir. Bu tip fritöz seçiminde toplum sağlığı önemli bir konu olduğu için ürün seçimi de fiyata göre değil kaliteye göre yapılması gerekir. Bu uyulması gereken en önemli özelliklerin başında gelmektedir.

Döner Ocağı

Ülkemizde en çok tüketilen gıdalar arasında yer alan döner adını duyar duymaz her insanın gözünde canlanabilen bir tüketim gıda malzemesidir. Hazırlanırken özenle bir çok aşamadan geçirilen ve pişirildikçe kesilen dönerin gerek sunum şekilleri gerekse lezzeti hem yöreye hem de servis yapan kişilere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak kaliteli bir dönerin ilk adımı kesinlikle döner ocağı seçiminden başlamaktadır. Ocak seçiminin hatalı olması lezzet ve kalite aşamalarında sizi sekteye uğratacak ve kaliteden ödün vermenize neden olacaktır. Dolayısı ile doğru döner ocağı seçimi büyük önem arz etmektedir.

Endüstriyel Mutfak