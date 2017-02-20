Fotoğraf Albümlerinde Yeni Trend FotoKitap

Fotoğraf çekmek içinde bulunduğumuz çağda eskisine oranla çok daha kolay, ancak baskı süreci hem maliyetli hem de zaman kaybına yol açan bir süreç olduğu için fotoğraflarımız ya telefonlarımızın hafızalarında, ya flaş belleklerde ya da bilgisayarlarımızda unutulmaya, kaybolmaya yüz tutar olmuştu. Son yıllarda yeni nesil fotoğraf albümleri diyebileceğimiz Fotokitaplar yavaş yavaş hayatımızdaki yerini almaya başladı ve mutlu anılarımızı çocukluğumuzdaki gibi sevdiklerimizle paylaşma imkanını bize sundu. Hatta fotoğraf albümü deyince artık akıllara geleneksel albümlerden çok Fotokitaplar geliyor. Yeni nesil fotoğraf albümü deyince akla gelen ilk isimlerden birisi Türkiye’nin ilk fotokitap üreticisi olan Benim FotoKitap’tır. Peki nedir bu Fotokitap, nasıl yapılır, hangi amaçla kullanır, maliyeti nedir hep birlikte bakalım.

FotoKitap Nedir?

Fotokitap yeni nesil fotoğraf albümüdür. Dışı sert kapak, iç kısımları yüzde 100 fotoğraf kağıdından, minilab baskı ve layflat ciltleme tekniği ile yapılır. Online olarak tasarlayabileceğiniz fotoğraf albümleridir. Bu son teknoloji ürünü olan fotoğraf albümü ile tamamen kendi seçeceğiniz tasarımlarla en mutlu anlarınızı bir fotoğraf kitabı haline getirebilirsiniz. Zengin ölçü ve baskı çeşitliliğine sahip olan fotokitaplar asla kırışmaz, katlanmaz, eskimeye yüz tutmaz ve yıllar içerisinde fotoğraflar kalitesinden hiçbir şey kaybetmez.

Nereden Temin Edebilirim?

Fotokitap satın alabileceğiniz bir çok site olmakla birlikte bu işi gerçekten en yüksek kalite ve kusursuz yapan firmaları tercih etmenizi öneriyoruz. Türkiye’de ilk fotokitabı üreten ve bugün uzman kadrosu ile en mutlu anlarınızı, sizin tasarımlarınız ile yüksek kalite fotoğraf kağıdı kullanarak, minilab teknolojisi ile albümleştiren Benim FotoKitap ilk uğrayacağınız firma olabilir. Benim FotoKitap’a www.benimfotokitap.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay olan sistemleri ile kendi fotoğraf albümünüzü tasarlayabilir, 42 TL ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla mutlu anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz.

FotoKitap Hangi Amaçlar İçin Kullanılabilir?

Öncelikle tüm kültürlerde hediyenin önemli bir yeri vardır ve fotokitap eşsiz bir hediyedir. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, doğum günü gibi özel günlerde sevdiklerinize onlarla olan en mutlu anlarınızı bu fotoğraf albümü ile paylaşabilirsiniz. Değişik hediye fikirleri aramaktan sizi kurtaracak, özenli ve eşsiz bir hediyedir fotokitaplar.

Bunun dışında düğün albümü ya da nişan albümü olarak da fotokitaplar öncelikli seçenekleriniz olabilir. Nişan ya da evlilik süreçlerindeki fotoğraflarınız için tasarlanan geleneksel düğün albümlerinin günümüzde maliyet olarak el yaktığı gerçeğini göz ardı edemeyiz. 1. kalite fotoğraf kağıdı ve tamamen kendi tasarımlarınız ile en mutlu gününüzde düğün albümünüzü ya da nişan albümünüzü kendiniz tasarlayabilir, 3 gün içerisinde teslim alabilirsiniz. Üstelik de bu mutlu günlerinizde küçük detaylara yüksek bütçeler ayırmak zorunda kalmazsınız.

Fotokitap teknolojisinden yararlanabileceğiniz bir diğer konu da bebek albümü oluşturmaktır. Çocuklarımız bizim için dünyanın en değerli varlıklarıdır ve doğdukları andan eğitim öğretim hayatına başlamalarına kadar her anlarını ölümsüzleştirmek, onların büyüme sürecindeki bütün detayları fotoğraflayıp saklamak isteriz. Yine fotokitap teknolojisi ile tam da çocuğunuza uygun, cıvıl cıvıl albümler tasarlayabilir, geleneksel fotoğraf albümü ve baskı maliyetlerini yarıdan daha aza indirebilirsiniz. Üstelik zevkinize göre tasarladığınız bu bebek albümü görselliği ile çevreniz tarafından beğeni toplayacak hem de yüksek teknoloji ürünü olan kalitesi ile deforme olmaya ve yıllara meydan okuyacaktır. Çocuklarınız büyüdüğünde onlara bırakabileceğiniz en güzel hediyelerden birisi onlar için tasarlanmış ve doğumlarından, ergenlik dönemlerine, mezuniyetlerine kadar bütün önemli anlarını ölümsüzleştirildiği benzersiz bir fotokitap olacaktır.

Fotokitap İle Anılar Ölümsüz

Fotokitap günümüzde ticari bir iş olmaya başladıktan sonra çok fazla sayıda girişimci bu iş ile kazanç elde etmektedir. Sizin için özel olan bu fotoğraf albümlerini bu işin mutfağında pişmiş, en yüksek kalite ve uygun fiyata edinebilmeniz en önemli hususlardan birisi olacaktır. Türkiye’de ilk fotokitap üreticisi olan Benim FotoKitap bu fotoğraf albümlerini gönül rahatlığı ile yaptırabileceğiniz ilk seçenekler arasındadır. Uzman kadrosu ve son teknoloji baskısı ile düşük maliyetlere en kaliteli fotokitapları sipariş edebilir. En geç 3 gün içerisinde teslim alabilirsiniz. Siz de haberimizin sonunda sevdiklerinize hangi hediyeyi alacağınıza sonunda karar verdiniz mi? O halde hemen kendinize bir fotokitap tasarlayın, hediyeleriniz ölümsüz olsun!

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