Forex İşlemlerini Uzman Fx İle Yapın

Forex piyasalarında bekleyen emirler işlem yapmak istediğiniz koşulları bekleyen emir tipleridir. Piyasada yapmak istediğiniz yatırımı piyasanın o anki koşullarıyla değilde kendi belirlediğiniz koşullar gerçekleştiğinde yapmak istiyorsanız bekleyen emirleri kullanmanız gerekir. Bekleyen emirler genellikle dört tane olarak kabul edilir. Bunlar buy stop, sell limit, buy limit ve sell stop emirleridir. Bu emirler yapacağınız işlem için piyasa koşullarına sizi mecbur olmaktan kurtaran emirlerdir. Her yatırımcı piyasayı anlık kontrol etme imkanı bulamaz. Piyasada gerçekleşmesini istediği koşulların takibini yapmak oldukça fazla zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bu durum düşünüldüğünde bekleyen emirler yatırımcının işini kolaylaştırmakta ve zaman kaybı yaşamasını engellemektedir. Bununla ilgili detaylı olarak www.uzmanfx.org sitesinden bilgileri alabilir ve yatırımlarınızı da buna göre yapabilirsiniz. Tabii ki yatırımlarınızı da böylelikle Uzman Fx ile güvenilir bir şekilde yapmaya başlamış olacaksınız.

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Bekleyen emirlerden ilki Buy stop emridir. Bu emri verdiğinizde sizin belirlediğiniz fiyat piyasada belirdiğinde işlem aktif olur ve alım işleminiz gerçekleşir. Sell Stop piyasada o an olan değerin altında bir değerde satış yapma emridir. Piyasa sizin belirlediğiniz fiyat aralığını gördüğü anda işleminiz aktifleşir. Sell Limit emrinde beklenen durum piyasanın o anki fiyat değerinin üstünde bir fiyattır. Bu aralığa gelindiğinde işleminiz aktifleşecektir. Buy Limit emrinde ise bir alış emridir. Forex piyasalarında varlığın o anki değerinden daha düşük bir değer için verilir. Uzmanfx bu konuda en iyi yardımcı programları sunarak, işlerinizi daha rahat bir şekilde yapmanızı sağlamakta ve yatırımlarınızı da takip etmenize imkan sunmaktadır.

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