Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

Fokal Terapi Tedavisi ve HIFU Tedavisi - Fokal Terapi

Bu sayfada Fokal Terapi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Fokal Terapi fiyatları, ameliyatı, yaptıranlar gibi konular üzerinde durulmuştur.

Fokal Terapi Tedavisi ve HIFU Tedavisi - Fokal Terapi

Bu sayfada Fokal Terapi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Fokal Terapi fiyatları, ameliyatı, yaptıranlar gibi konular üzerinde durulmuştur.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:56
0 Okunma
Fokal Terapi Tedavisi ve HIFU Tedavisi - Fokal Terapi

Fokal terapi, prostat kanseri tedavisi erkekler için sonrasında olumsuz sonuçlar doğuran bir tedavi biçimi iken, fokal terapi sayesinde bu sorunların yaşanmasının önüne geçilmekte. Dünya üzerinde erkek üreme organı kanserleri arasında en yoğun görülen kanser türü olan prostat kanseri, tedavi edilmediği zaman ilerleyen ve yaşamı tehdit eden bir kanser türüdür. Prostat içerisinde kontrolsüz bir şekilde oluşan hücreler tümörleri oluşturur. Eğer bu tümör çeşidi diğer organlara yayılma eğilimi göstermiyorsa iyi huylu bir tümörden bahsedilir. Yayılma eğilimi olan tümörler ise kötü huylu olarak değerlendirilir ve tedavi edilmeleri önemlidir. Prostat kanseri tedavisinde fokal terapi son yılların çığır açan uygulamalarından biridir. Prostat kanseri hastaları için umut niteliği taşıyan bu uygulama ile daha net sonuçlar elde etmek mümkün hale geldi.

Fokal Terapi Nasıl Yapılır?

Yöntem Fransız Medikal Araştırma Enstitüsü Inserm ve EDAP TMS tarafından 1990’ların başında geliştirilmiş bir tedavi biçimidir. Bu tedavi biçiminde robotik sistemler kullanılarak kanserli hücrelerin ısı ile yok edilmesi sistemi kullanılır. Yüksek frekanslı ultrason dalgaları kullanılarak fokal terapi uygulaması yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında hasta anestezi altında tutulur. Her hasta için değişkenlik gösterse de seans ortalama olarak 30-90 dakika arasında değişir. Uygulamanın en büyük avantajlarından biri de operasyon sırasında diğer kanserli hücrelerin de tespit edilebilmesidir. Hasta deneyimleri hakkında bilgilere fokal terapi hasta deneyimi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Fokal Terapi Avantajları

Kanser tedavisi özenle planlanan bir süreçtir. Prostat kanserinde ise sıklıkla kullanılan yöntemler olan radyoterapi ve cerrahi biçimler kanserli dokuların ortadan kalkmasını sağlasa da sonrasında hastanın idrar kaçırması, cinsel işlevlerinde bozukluk olması gibi sorunlara yol açabilir. Bu tedavi sırasında fokal terapi kullanılarak tedavisi tamamlanmış bir hastada bu sorunlar yaşanmaz. Ayrıca herhangi bir kesi oluşmadığı için iyileşme süresi de daha kısadır. Sağlıklı dokulara zarar verilmemesi ise bir başka avantaj olarak hastaların karşısına çıkar. Bu tedavi biçimi alternatif tedavi yöntemlerinin kullanılması için de bir öncül tedavi niteliği taşır.

Fokal Terapi Kimler için Uygundur?

Prostat kanseri tedavisine geçilmeden önce hasta için en uygun yöntem seçilir. Tedavi biçimleri arasında fokal terapi seçimi erken evre prostat kanserlerinde en doğru sonucu veren yöntemler arasında bulunur. Ayrıca sağlık durumu ve yaş nedeniyle diğer tedavilere uygun olmayan hastalar için de bu yöntem en avantajlı tedavi biçimidir. Tedavisi tamamlanmış olmasına rağmen nüks durumu söz konusu olan kişilerde de fokal terapi uygulaması yapılır.

Fokal Terapi için Doktor Seçimi

Prostat kanseri tedavisi dikkatle ele alınması ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kanser tedavi süreci doğru değerlendirildiği takdirde hastaların iyileşme şansı artar ve tedavi sonrası yan etki yaşama riski en aza iner. Bu nedenle öncelikli olan konusunda uzman bir doktor bulmaktır. Özellikle yeni tedavi yöntemleri uygulamaları yapılırken doktorun tecrübesi maksimum önem taşır.

Prostat kanseri ve fokal terapi konusunda daha ayrıntılı bilgilere https://www.fokalterapi.com/iletisim/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fokal TerapiFokal Terapi Hasta Deneyimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zayıflatan Teff Tohumlu Çay Faydaları
Zayıflatan Teff Tohumlu Çay Faydaları
İyi Bir Catering Hizmeti Nasıl Olmalıdır?
İyi Bir Catering Hizmeti Nasıl Olmalıdır?
Motorlu Kurye
Motorlu Kurye
Çanakkale Şehitlik Turu
Çanakkale Şehitlik Turu
Basketbol Canlı Skor
Basketbol Canlı Skor
Temizlik Şirketleri
Temizlik Şirketleri
Gömme Sistemlerde Sadece Yetkili Servisi Çağırın
Gömme Sistemlerde Sadece Yetkili Servisi Çağırın
Lizay Pırlantada Alyans
Lizay Pırlantada Alyans
Facebook’taki Yüzünüz: Kapak Fotoğrafları
Facebook’taki Yüzünüz: Kapak Fotoğrafları

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ