Fokal Terapi Tedavisi ve HIFU Tedavisi - Fokal Terapi

Fokal terapi, prostat kanseri tedavisi erkekler için sonrasında olumsuz sonuçlar doğuran bir tedavi biçimi iken, fokal terapi sayesinde bu sorunların yaşanmasının önüne geçilmekte. Dünya üzerinde erkek üreme organı kanserleri arasında en yoğun görülen kanser türü olan prostat kanseri, tedavi edilmediği zaman ilerleyen ve yaşamı tehdit eden bir kanser türüdür. Prostat içerisinde kontrolsüz bir şekilde oluşan hücreler tümörleri oluşturur. Eğer bu tümör çeşidi diğer organlara yayılma eğilimi göstermiyorsa iyi huylu bir tümörden bahsedilir. Yayılma eğilimi olan tümörler ise kötü huylu olarak değerlendirilir ve tedavi edilmeleri önemlidir. Prostat kanseri tedavisinde fokal terapi son yılların çığır açan uygulamalarından biridir. Prostat kanseri hastaları için umut niteliği taşıyan bu uygulama ile daha net sonuçlar elde etmek mümkün hale geldi.

Fokal Terapi Nasıl Yapılır?

Yöntem Fransız Medikal Araştırma Enstitüsü Inserm ve EDAP TMS tarafından 1990’ların başında geliştirilmiş bir tedavi biçimidir. Bu tedavi biçiminde robotik sistemler kullanılarak kanserli hücrelerin ısı ile yok edilmesi sistemi kullanılır. Yüksek frekanslı ultrason dalgaları kullanılarak fokal terapi uygulaması yapılır. Bu yöntemin uygulanması sırasında hasta anestezi altında tutulur. Her hasta için değişkenlik gösterse de seans ortalama olarak 30-90 dakika arasında değişir. Uygulamanın en büyük avantajlarından biri de operasyon sırasında diğer kanserli hücrelerin de tespit edilebilmesidir. Hasta deneyimleri hakkında bilgilere fokal terapi hasta deneyimi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Fokal Terapi Avantajları

Kanser tedavisi özenle planlanan bir süreçtir. Prostat kanserinde ise sıklıkla kullanılan yöntemler olan radyoterapi ve cerrahi biçimler kanserli dokuların ortadan kalkmasını sağlasa da sonrasında hastanın idrar kaçırması, cinsel işlevlerinde bozukluk olması gibi sorunlara yol açabilir. Bu tedavi sırasında fokal terapi kullanılarak tedavisi tamamlanmış bir hastada bu sorunlar yaşanmaz. Ayrıca herhangi bir kesi oluşmadığı için iyileşme süresi de daha kısadır. Sağlıklı dokulara zarar verilmemesi ise bir başka avantaj olarak hastaların karşısına çıkar. Bu tedavi biçimi alternatif tedavi yöntemlerinin kullanılması için de bir öncül tedavi niteliği taşır.

Fokal Terapi Kimler için Uygundur?

Prostat kanseri tedavisine geçilmeden önce hasta için en uygun yöntem seçilir. Tedavi biçimleri arasında fokal terapi seçimi erken evre prostat kanserlerinde en doğru sonucu veren yöntemler arasında bulunur. Ayrıca sağlık durumu ve yaş nedeniyle diğer tedavilere uygun olmayan hastalar için de bu yöntem en avantajlı tedavi biçimidir. Tedavisi tamamlanmış olmasına rağmen nüks durumu söz konusu olan kişilerde de fokal terapi uygulaması yapılır.

Fokal Terapi için Doktor Seçimi

Prostat kanseri tedavisi dikkatle ele alınması ve ihmal edilmemesi gereken bir konudur. Kanser tedavi süreci doğru değerlendirildiği takdirde hastaların iyileşme şansı artar ve tedavi sonrası yan etki yaşama riski en aza iner. Bu nedenle öncelikli olan konusunda uzman bir doktor bulmaktır. Özellikle yeni tedavi yöntemleri uygulamaları yapılırken doktorun tecrübesi maksimum önem taşır.