Fjbag ürünü nedir? Amacı nedir?

Evde, parkta, bahçede, tatilde ve ya denizde ve havuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz fjbag yatarak ve ya oturularak kullanılabipen bir üründür. Tek kişi olarak kullanımda yatarak kullanılabilirken iki kişi kullanacak iseniz oturarak kullanmanız gerekecektir. Şişme yatak ve ya koltuk olarak adlandırılan fjbag türkiye 160 kg a kadar taşıma hacmine sahiptir fakat bu ağırlıkta kullanım yaptığınız zaman çok uzun yıllar boyunca kullanım yapamazsınız. Daha az kilo ile kullandığınız zaman ise çok uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürüne sahip olacaksınız. Birden fazla renk seçeneği bulunmaktadır fakat bu renklerdeki durum stok durumuna göre devamlı değişiklik gösterdiği için öncesinde müşteri temsilcileri ile görüşmeniz önerilmektedir ki zaten siparişinizi verdiğiniz zaman müşteri temsilcileri onay almak için size geri dönüş sağlayacaktır. Onay sonrasında renk tercihi ile ilgili size bilgi vererek kararınızı öğrenip kargo çıkışı yapılacaktır. Eğer irtibat bilgileriniz eksik ve ya hatalı ise ve size ulaşim sağlanamıyor ise bu durumda fjbag siparişiniz iptal edilecektir. Bu yüzden verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olmanız önemlidir. Sipariş sonrasında kargo çıkışınız onay alınması ile birlikte gerçekleştirilecek ve 2 iş günü içinde teslimatı sağlanacaktır. Yurt içi kargo ile tarafınıza ulaştırılan fjbag kontrol etmeniz kapıda ödemelerde mümkün değildir. Kargo personelleri bu sorumluluğu almak istemediği için adres teslimlerinde ne yazık ki kontrol etme şansınız bulunmamaktadır fakat kargo şube teslim olarak alım gerçekleştirmek isterseniz bu durumda kontrollerino sağlayarak yani oaketi açarak kontrol edip devamında fjbag ödemesi yaparak teslim alma şansınız bulunmaktadır.

Fjbag Fiyatı

Siz de son zamanların en gözde şişme yatak ürünü olan fjbag sahip olmak iatiyor iseniz hemen siparişinizi verebilirsiniz. Sipariş adedinize göre fjbag fiyatı belirlenmiş ve adet arttıkça daha indirimli fjbag fiyatı ile ürüne sahip olma şansınız bulunmaktadır. 1 adet olarak alımlarda 69 TL ödeme yaparken 2 ve üzeri alımlarda daha uygun fiyatlar belirlenmiştir. Bunun için dilerseniz resmi satış sitesini ziyaret edebilir ve ayrıntılı bilgilere de aahip olabilirsiniz. Bununla birlikte toplu alım yapmayı düşünüyor iseniz gene aynı şekilde müşteri temsilcileri ile görüşmeniz gerekmektedir ki kendileri size toplu fiyat bilgisi verecek ve buna göre siparişinizi belirleyebileceksiniz. Ürünü http://fjbag-turkiye.com/ adresinden sipariş verebilirsiniz.

Fjbag Satın Al

Hemen satın alma işlemi gerçekleştirmek için resmi satış sitesi fjbag satın al sayfasını ziyaret ederek tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız yeterli olacaktır. Bu bilgiler ile fjbag satın alma işlemi tamamlanacak ve siz de yazın bol oksijen ile açık havada daha fazla zaman geçirebileceksiniz. Hem sağlık, hem cilt güzelliği, hem de psikolojiniz için bol oksijenli ortamlarda bulunmaya özen gösteriniz.