Fiber Shake resmi sitesi ile diğer sitelerin hepsi ürünü aynı fiyattan satmaktadır. Fiber Shake resmi sitesi belirlediği fiyat üzerinden fiyatlandırma yapan firmalar 3 farklı paket halinde ürünü satmaktadır.
Ürünün paket içeriğine ve paket fiyatlarına fiber shake sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ürün 3 farklı paket ile satıldığını söylemiştik. İlk paket 49 TL olan ve 10 günlük kullanım içeren kargo parasını ödediğini ve Shaker olmayan pakettir. İkinci paket ise 30 günlük kullanım içeren ücretsiz kargo imkânı bulunan ve Shaker hediyeli pakettir. Son paket ise iki aylık kullanım içeren, kargo parası olmayan ve Shaker hediyeli pakettir. En çok tercih edilen paket 2 aylık pakettir çünkü hem fiyat olarak uygun hem de en işe yarar pakettir. Çünkü Fiber Shake 30 gün kullandıktan sonra etkisini göstermektedir. Bu yüzden Fiber Shake’i en az iki ay kullanmanız da fayda var. İki aydan daha az kullandığınız Fiber Shake’in vücudunuza hiçbir katkısı bulunmayacaktır. Bu yüzden herkes 2 aylık olan paketi tercih etmektedir. Fiber Shake’in bir ölçeği 12,5 gramdır. 250 ml yani bir Shaker dolusu suya 1 ölçek Shaker katıp her gün sabah ve akşam yemeğinden 30 dakika önce içmelisiniz.
Fiber Shake sağlığa tamamen faydalı bir üründür birçok ünlü bu sebeple Fiber Shake kullanmaktadır. Demet Akalın, Gülşen gibi pop yıldızları bile zayıflamayı Fiber Shake ’de bulmuşlardır. Bu kadar iyi yaşam standartlarına sahip insanlar bile kilo vermek ve sağlıklı kalmak için Fiber Shake kullanmaktadır. Sizde Fiber shake yorumları sitemiz vasıtası ile Fiber Shake’i kullanan ünlülere bakabilir ve ilaç ile alakalı aklınızda kalan sorulara cevap bulabilirsiniz. Sitede ki kullanıcı yorumlarına baktığını zaman Fiber Shake’in ne kadar faydalı ve zararsız olduğunu göreceksiniz. Birçok kullanıcı Fiber Shake’in doğal mide kelepçesi olduğunu düşünmekte ve bu yolla zayıflamaktadır.
Ürünün paket içeriğine ve paket fiyatlarına fiber shake sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ürün 3 farklı paket ile satıldığını söylemiştik. İlk paket 49 TL olan ve 10 günlük kullanım içeren kargo parasını ödediğini ve Shaker olmayan pakettir. İkinci paket ise 30 günlük kullanım içeren ücretsiz kargo imkânı bulunan ve Shaker hediyeli pakettir. Son paket ise iki aylık kullanım içeren, kargo parası olmayan ve Shaker hediyeli pakettir. En çok tercih edilen paket 2 aylık pakettir çünkü hem fiyat olarak uygun hem de en işe yarar pakettir. Çünkü Fiber Shake 30 gün kullandıktan sonra etkisini göstermektedir. Bu yüzden Fiber Shake’i en az iki ay kullanmanız da fayda var. İki aydan daha az kullandığınız Fiber Shake’in vücudunuza hiçbir katkısı bulunmayacaktır. Bu yüzden herkes 2 aylık olan paketi tercih etmektedir. Fiber Shake’in bir ölçeği 12,5 gramdır. 250 ml yani bir Shaker dolusu suya 1 ölçek Shaker katıp her gün sabah ve akşam yemeğinden 30 dakika önce içmelisiniz.
Fiber Shake sağlığa tamamen faydalı bir üründür birçok ünlü bu sebeple Fiber Shake kullanmaktadır. Demet Akalın, Gülşen gibi pop yıldızları bile zayıflamayı Fiber Shake ’de bulmuşlardır. Bu kadar iyi yaşam standartlarına sahip insanlar bile kilo vermek ve sağlıklı kalmak için Fiber Shake kullanmaktadır. Sizde Fiber shake yorumları sitemiz vasıtası ile Fiber Shake’i kullanan ünlülere bakabilir ve ilaç ile alakalı aklınızda kalan sorulara cevap bulabilirsiniz. Sitede ki kullanıcı yorumlarına baktığını zaman Fiber Shake’in ne kadar faydalı ve zararsız olduğunu göreceksiniz. Birçok kullanıcı Fiber Shake’in doğal mide kelepçesi olduğunu düşünmekte ve bu yolla zayıflamaktadır.
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Son Güncelleme: 23.08.2016 17:38