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Fiat Tempra Satın Alınır mı ?

Fiat Tempra alınır mı ? Fiat Tempra yedek parça fiyatları nasıl, yedek tedarik etmek kolay mı? gibi sorularınız için yazımız Tempra satın almak isteyenleri ilgilendiriyor.

Fiat Tempra Satın Alınır mı ?

Fiat Tempra alınır mı ? Fiat Tempra yedek parça fiyatları nasıl, yedek tedarik etmek kolay mı? gibi sorularınız için yazımız Tempra satın almak isteyenleri ilgilendiriyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:21
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Fiat Tempra Satın Alınır mı ?

Ülkemizden en çok alnan, satılan, kullanılan ve en az bir kere binmişliğimizin olduğu zamanının klas araçlarından olan Fiat Tempra bu yazımızın konuğu. İlk çıktığı zamanlarda efsane kasaya sahip olan araç bugün artık yaşlı ve yorgun araçlar kervanında yer alıyor. Yazımız Tempra satın almak isteyenleri ilgilendiriyor. Fiat Tempra alınır mı ? Fiat Tempra yedek parça fiyatları nasıl, yedek tedarik etmek kolay mı?

Fiat Tempra Satın Alınır mı ?

Tempra araçların tutan modellerinden olan dijital tempralar iyi olduğu kadar, araç modelini de bir yerde gereksiz yere ismini kötüleyen kötü üne sahiptirler. Aracı daha önce tanımayan , daha önce tempra kullanmamış olan kişiler, dijital tempralardan dolayı bu araçlarda elektronik aksamda sorun çıkar düşüncesi yer almaktadır. Dijital tempraların en ufak arızasında yüklü miktarda para harcandığı hurafesi kol gezmektedir.

Ancak, Araçlar hakkında ön yargılardan kurtulabilmek için en az bir kere TEMPRA araç kullanmış olmak yeterlidir.

Fiat Tempra Yedek Parçaları Kolay Bulunur mu ?

Öncelikle TEMPRA nın kendi sınıfı araçlarla kıyaslarsak; oto yedek parça konusun sıkıntısı yoktur. Yedek parçaları pahalı değildir. Yakıt konusunda TOFAŞ araçlara nazaran ortalama %15 daha az yakıt tüketir. Konfor konusun hiçbir araçla kıyaslanamaz. İçi mekân ferah oldukça geniştir. Aynı yıllarda üretilen araçlar arasında dört cam otomatik araçlara pek rastlanmaz. Koltukları çok rahattır. Bagaj hacmi en geniş araçlardan birisidir. Hidrolik direksiyona sahiptir. Kapıların tam olarak kapatılmadığında gösterge panosunda ikaz ederek sürücüyü uyarır. Far yıkama robotu bulunmaktadır. Araç üzerinde özellikler eklenerek 2000 motorlu, 147 beygir, klimalı, abs, hava yastığı, 4 disk fren, elektrikli ayna, deri koltuk, güçlendirilmiş şasi olarak piyasada bulunmaktadır. En çok tutulan SXA modelidir..

Motor konusuna gelince; sessiz çalışır. Uzun yolda araç içerisine giren ses oldukça azdır. Motor yakıt konusunda ve performansta tam not almaktadır. Motor rektefiye parçaları uygun fiyattadır.

Göstergenin bozulduğunda yapılmaması gibi bir durum olsa şu an piyasada hiç TEMPRA kalmazdı. Hız göstergesi hatasız ölçüm yapar. Yol bilgisayarı bulunur.

Yol tutuşu oldukça iyidir. Aracın arkasının yüksek olması aerodinamik yapısını tamamlayarak yol tutuşu iyileştirirken, virajlar aracın savrulmasını önler. Yüksek hızlar kendi sınıfındaki araçlar içerisinde en iyi yol tutuşa sahiptir. Kararlılığını kaybetmez.

Modifiyenin en çok yakıştığı arabalardan birisidir. TEMPRA kendine özgü yapısıyla oldukça havalı bir görünüme sahiptir. Modifiye parçalarının sınıfındaki araçlarla arasında fazla bir fiyat farlı yoktur.

Genelde hor kullanılan tüm araçlar zaman içerisinde sürekli sorun çıkarmaya başlar. Tempralarda hor kullanıldığı zaman ön takımı çabuk bozulur. Elektronik göstergeli kısmı ve beynine sıvı teması olmaması gerekmektedir. Bu şekilde aracın sorun çıkarmadığını göreceksiniz.

TOFAŞ araçlarda paslanma ve çürümenin önüne geçilememektedir. Zaman içerisinde mutlaka paslanma oluşmaktadır. TEMPRA araçlar hakkında pek duyulmamasına karşın kesinlikle paslanma ve çürüme olmaz. Bunun nedeni fabrika çıkışında galvanizli saç kullanılan TEMPRAlarda bu metalin özeliğinden dolayı paslanma ve çürüme görünmez. Bu önemli bir özelliktir.

Önce Vatan Gazetesi

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