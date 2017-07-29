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Fenerbahçe’nin Bana İlgisi Vardı

Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’nin yeni transferi Andre Castro transfer döneminde Fenerbahçe’nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir teklifte bulunmadığını söyledi.

Fenerbahçe’nin Bana İlgisi Vardı

Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’nin yeni transferi Andre Castro transfer döneminde Fenerbahçe’nin de kendisiyle ilgilendiğini ancak resmi bir teklifte bulunmadığını söyledi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 03:52
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Fenerbahçe’nin Bana İlgisi Vardı

İzmir temsilcisi Göztepe2nin yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda kamp yaptığı Avusturya’nın Salzburg şehrinde basın mensuplarına açıklamalarda buluna Portekizli oyuncu “Fenerbahçe’nin bana ilgisi olduğunu menajerim aracılığıyla biliyordum fakat resmi bir teklif gelmedi. Göztepe resmi teklifini iletince onlar tarafından ciddi şekilde istendiğimi fark ettim. Hayatta her daim mutlu olmak isterim ve bu anlamda istenildiğim yerde oynamak benim adıma önemli. Ben de Göztepe’nin teklifini bu yüzden kabul ettim” dedi.

Kasımpaşa’da kendi açısından son derece verimli geçen bir 4 yıl geçirdiğini söyleyen Portekizli Andre Castro “Göztepe’ye coşkulu bir taraftar kitlesine sahip olduğu için transfer olmak istedim. Her futbolcu coşkulu bir taraftar grubunun önünde oynamak ister çünkü taraftar bizi motive ediyor. Kasımpaşa’ya teşekkür ederim. Orada çok mutlu 4 yıl geçirdim. Artık Göztepe’nin başarısı için elimden geleni yapacağım” dedi.

Andre Castro verdiği röportajda Portekiz kulüplerinin sahip olduğu düzgün altyapı sayesinde dünya futbol piyasasına son derece yetenekli oyuncular kazandırdığını belirtti. Bu konuyla ilgili olarak “Portekiz’de her kulübün altyapısında bir düzen var. Buradan Türkiye’ye gelmek isteyen çok oyuncu var. Süper lig her sene gelişiyor. Ben de bu ligde oynadığım için son derece memnunum. Türkiye’de son derece iyi futbolcular oynuyor. Babel ve Donk Kasımpaşa’da beraber oynadığım muhteşem futbolculardı. Bir de Scariano’yi sayabilirim. Bu 3 oyuncu Türkiye kariyerimde beraber oynadığım en iyi oyunculardı” dedi. Bahis siteleri canlı listesinde en yüksek oranlı siteleri görebilir, dilediğinizi seçerek hemen kazanmaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: bahishastasi.net

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