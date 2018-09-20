Facebook’taki Yüzünüz: Kapak Fotoğrafları

Sosyal medya denildiği zaman aklımıza gelen ilk platformlardan birisi Facebook oluyor. Sosyal medyanın yükselişi de bir nevi Facebook ile yaşandığı için bu durum oldukça doğal. 2005 yılından itibaren internet aleminin trendi hiç kaybolmayacak bir yıldızı gibi. Öyle ki her yaştan insanı içerisinde barıdırabilen Facebook hepsinin ilgi alanına göre içerikler sunabiliyor. Bu durumda Facebook’u modern dönemin en büyük kitle iletişim araçlarından sayabiliriz. Özellikle milyarlarca insanın birbirleriyle bağlantı kurma imkanı sağlaması onu daha özel kılan detaylardan birisi.

Durum böyle olunca Facebook, iş dünyasının da dikkatini çeken alanlardan birisi oldu. Markalar artık potansiyel müşterilerine ulaşmak için bu Facebook’un gücünden yararlanmaya karar verdi. İster büyük markalar olsun isterse de ufak girişimler hepsinin ortak amacı bu insanlara ulaşmak. Facebook kapak fotoğrafları ise bu konudaki başlıca etmenlerden birisi. Çünkü şirketinizi gösteren ilk unsur kapak fotoğrafları oluyor.

Özgün tasarımlı bir kapak fotoğrafı ile daha profesyonel bir görüntü elde edip müşterileriniz üzerinden olumlu bir izlenim yaratmak mümkün. Yalnızca iş amaçlı değil blog tarzı kişisel sayfalarınız içinde kapak fotoğrafları belirleyici unsurlar arasında. Bu sayede bilinirliğinizi arttırabilir ve kullanıcıların ilgisini çekebilirsiniz.