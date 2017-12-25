Evkurdan Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Nasıl Yapılır?

Evkur mağazası sürekli güncellenen vizyonu ile kısa zaman içerisinde perakende mağazacılık konusunda büyük atılımlar yapan ve birçok seçenek dahilinde ev eşyası ve birçok değişik eşya satışı yapan bir firmadır. Müşteriler arasında güven duyulan bir marka haline gelen Evkur beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, ısıtma soğutma, ev tekstili, porselen, züccaciye, mobilya, kozmetik, spor aletleri, cep telefonu, halı, iç giyim ve kozmetik ana gruplarından oluşan birçok ürün çeşidini müşterilerine güvenle sunmaktadır. Mağazaları gösterişli, kullanışlı ve konforlu olacak şekilde tasarlanarak, alışveriş yapacak kişilerin memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Özellikle ürün çeşitliliğinin fazla olması ve ödeme seçeneklerinin çok çeşitli olması insanları Evkur firmasına çeken en önemli etmenlerdendir. Mağazalarının yanı sıra internet üzerinden de ürün alma imkanı bulunmaktadır. İnternet adresine giriş yapılarak bütün ürün seçeneklerine ulaşılabilmektedir.

Evkur Kredi Kartsız Taksitli Alışveriş Seçeneği

Evkur müşterilerine her alanda olduğu gibi ödeme seçenekleri konusunda da, kredi kartsız ve peşinatsız ödeme yöntemini sunarak fazlasıyla yardım etmektedir. Bu konuda sektörde öncelikli durumda olan Evkur müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak seçtikleri ürünleri, kredi kartı yada bir peşinat uygulaması olmadan senet yaparak, müşterilerin hizmetine sunmaktadır. Kredi kartı kullanmayan ya da kredi kartı kullanımı ile sorun yaşayan kişiler ihtiyaçları olan şeyleri temin etme konusunda bazen sıkıntı yaşayabilmektedir. Özelliklede ihtiyaç duyulan eşyaların alınması gerektiği zamanlarda, bunun kredi kartı olmadan yapılmaması müşteriyi sıkıntıya sokmaktadır. Evkur burada devreye girmekte ürün seçenekleri ve geniş mağaza ağı sayesinde müşterilerine acil ihtiyaçları olan yada almaları gereken ürünleri, uygun taksit seçenekleri dahilinde senet yaparak satmaktadır. Evkur müşterilerine kredi kartsız ve peşinatsız ürün satarken 10 taksit 15 taksit ve 24 taksit seçenekleri dahilinde bir ödeme planı hazırlamaktadır. Kredi kartsız ve peşinatsız alışveriş yapmak için öncelikle Evkur mağazalarına gidilerek ürün seçimi yapılmakta gerekli işlemler bittikten sonra alışveriş hizmeti tamamlanmaktadır. Bu işlem sırasında kişilerden kredi kartı ya da ürün alımına bağlı olarak önden istenecek bir peşinat isteği talep edilmemektedir. Kişilerin bilgilerine bağlı olarak senet düzenlenmekte, seçilen ödeme seçeneği ve taksit sayısına göre işlemler halledilmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden de sözleşme ile satış seçeneğinden, kredi kartsız ve peşinatsız ürün alımı yapılabilmektedir. Evkur internet adresinden kredi kartsız ve peşinatsız ürün alımı yapılabilmesi için internet sitesine gerildikten sonra, beğenilen ürün alışveriş sepetine eklenmelidir, satın alma işlem aşamasına geldikten sonra taksit sayısı seçilmeli ve sipariş ver butonuna tıklanarak sonraki sayfaya geçilmelidir. Bu sayfada müşteri bilgileri gibi istenilen bütün bilgiler doldurulduktan sonra, teslimat bilgileri ve senet bilgileri ekranına yönlendirilmektedir. Bu bölümlerde doldurulduktan sonra sepet onayı sırasında girilen bilgiler kontrol edilerek, tamam butonuna basılıp sipariş işlemi tamamlanabilmektedir. Sipariş talebi alındıktan sonra müşterilerin sözleşmeleri oluşturularak sipariş ettikleri ürünlerin teslimat süreci aşamasına geçilmektedir.

Evkur Kredi Kartsız Taksitli Alışverişin Avantajları

Evkur'dan kredi kartı ile peşinatsız alışverişin en önemli avantajı, ev ya da kişisel anlamda ihtiyaç duyulan ürün ve malzemelerin kolaylıkla alınabilmesidir. Bazı durumlarda kişiler kredi kartı kullanmıyor, kullanılamıyor ya da yeterli nakde sahip bulunmuyor olabilmektedir. Buna bağlı olarak gelişen acil ihtiyaçların karşılanması konusunda, Evkur'un sunduğu bu avantaj müşterilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu hizmetin internet üzerinden de sağlanabilmesi daha fazla kişiye ulaşılması açısından oldukça önemlidir. Seçilen taksit sayısına göre düzenli bir şekilde ödeme yapıldığı sürece, yapılan alışveriş konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmaktadır.

Cep telefonlarına kredi kartı ile taksit yapılamadığından senetle telefon almak isteyenler için Evkur biçilmiş kaftan. Evkur telefon fiyatları nı öğrenmek için web sitesini veya mağazalarını ziayret edebilirsiniz. Evkur telefon fiyatları piyasaya göre biraz daha pahalıdır. Almadan önce Evkur ve piyasa fiyatlarını karşılaştırmanızı öneririm.