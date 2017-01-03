Devletin sunduğu bu yardımdan kimler yararlanabilir? Başvuru için gerekli şartlar nelerdir? Hepsi ve daha fazlası haberimizin satırlarında…
Bilindiği üzere evde bakıma muhtaç olan yaşlı ve engellilere bakanlara devlet her ay yardımda bulunuyor. Ocak 2017 itibari ile zamlı olarak yatacak olan maaşlara %8 oranında devlet zam gerçekleştirdi ve evde bakım maaşı 2017 yılında Bin Liraya çıkartıldı.
Evde bakım parası için devlet tarafından ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ) ödenen tutar şu an için 924 TL fakat gelen bilgiler devletin Ocak ayı itibari ile bu miktarın üzerine %8 ekleyerek Bin Lira olarak yatıracağı yönünde. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu yardımdan 500 Bin kişinin yararlandığı ve bu kişilere ödenen toplam tutarın bu zamana dek 4 Milyar TL olduğu belirtildi.
Evde Bakım Aylığı Almak İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Verilen rakamlar eşliğinde bir çok kişinin bu yardımdan faydalandığı görülse de bazı kimselerin henüz böyle bir uygulamadan haberi olmadığı da aşikar. Haberimizi okuyan ve bu uygulamanın geçerliliğinden haberdar olan kimselerin kendileri veya yakın çevresinde böyle bir durum söz konusu ise, evde bakım maaşı
almak için gereken şartları belirtiyoruz. Öncelikle evde bakım yardımından faydalanabilmek için, tam teşekküllü bir hastaneden bakmakla yükümlü kimsenin %50 engelli olduğuna dair rapor alınması şart. Ayrıca sağlık raporunda ağır engelli kısmının da işaretlenmesi gerekiyor.
Evde bakım aylığından faydalanabilmek için gereken diğer şart ise, engellinin bulunduğu hanede ki kişi başına gelir seviyesinin 606.95 TL’den az olması gerekmekte.
Evde bakım maaşından engelli veya yaşlı bakımını üstlenen yakınları faydalanabiliyor. Ödemeler her ayın belirli günlerinde Ziraat Bankası şubelerine veya PTT şubelerine yatırılıyor. Evde bakım aylığının yatıp yatmadığı bilgisine buradan ulaşmanız mümkün;
Ocak 2017 Evde Bakım Maaşı Yatan İller
Ayrıca geçmiş dönem ve gelecek dönem için de bu adresten evde bakım maaşının hesabınıza geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.
Önce Vatan Gazetesi
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