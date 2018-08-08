Evcil Hayvan Ürünleri SherlockPets’in Online Mağazasında

Evcil hayvanların yaşamlarının kolaylaştırılması için ürünler üretirken, evcil hayvan sahiplerinin de rahatını düşünen SherlockPets online mağazasında; pet kundağı, köpek künyesi , taşınabilir mama ve su kabı, bakım kolonyası gibi kullanışlı, konforlu ve kaliteli ürünlere yer veriyor. Tüm evcil hayvanların yaşamları boyunca layık oldukları hayatı yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla yola çıkan SherlockPets, mevcut ürünleri içinde olmayan çözümler için de danışmanlık yapıyor ve evcil hayvan sahipleri için uzman kişilerle iletişim kuruyor.

Evcil hayvan ürünlerinde uygun fiyatlı alışveriş olanağı sunan Sherlockpets.com; evcil hayvanların terk edilmeden, kötü muamele görmeden, sevgi dolu bir ortamda yaşamalarına yardım ediyor. Sitesinde evcil hayvanların stresli dönemlerinde rahatlamalarına yardımcı olan pet kundağı çeşitlerine yer veren Sherlockpets.com; küçük, orta ve büyük ırk köpekler ve bazı kedi cinsleri için farklı beden seçenekleri sunuyor. Tüy bakımı ihtiyacı olan ve köpekleri de düşünen SherlockPets, lavanta bakım kolonyası ve limon çimi bakım kolonyası gibi köpeklerde kötü kokuyu yok eden bakım ürünlerine de yer veriyor. SherlockPets ürünleri arasında; kedi ve köpeklerin güvenliği düşünülerek tasarlanmış, üzerinde mobil uygulamasında kullanılan kare kodu ile evcil hayvanın alerjileri, aşıları, hassasiyetleri gibi tüm bilgilerinin girilebildiği PatiTAG akıllı künyeye de yer alıyor.

Online evcil hayvan ürünleri mağazası Sherlockpets.com’dan evcil hayvanını bir an olsun yanından ayırmayan, sık sık seyahatlere çıkan evcil hayvan sahiplerinin yanlarında kolaylıkla taşıyabileceği, outdoor pet ürünleri de satın alınabiliyor. Serinleten bandana, çabuk kuruyan kurulama bezi, taşınabilir su ve mama kabı gibi hem pratik hem de taşıması kolay ürünleri SherlockPets’in online mağazasından satın alabilmek mümkün.