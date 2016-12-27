60 yıllık Euroleague
serüveni bu sezon da tüm hızıyla devam ediyor. 1957 yılından bu yana Avrupa basketbol şampiyonunu belirleyen Euroleague, rekabet dolu dakikalara sahne oluyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş olmak üzere Türkiye’den dört takımın katıldığı ligde toplamda 16 takım birbiriyle ezeli bir mücadele sürdürüyor. THY Euroleague tarihinde ilk kez bir ülkeyi temsilen ligde dört takımın yer alması ise Türkiye’ye avantaj sağlayan detaylar arasında.
Geçtiğimiz sezon Euroleague Final Four
mücadelesi sergileyerek şampiyonluğun kıyısından dönen Fenerbahçe, 2016 2017 sezonuna hızlı bir giriş yapan takımlar arasında. Çıktığı ilk dört maçında Barcelona, Bamberg, Zalgiris Kaunas ve Galatasaray’ı eleyen Sarı Lacivertliler sonraki üç haftayı malubiyetle kapatsa da; ligin geri kalanında çıktığı maçlarda rakiplerini adeta eziyor. Yalnızca üç malubiyetle lig sıralamasında üçüncü olarak ilerleyen Fenerbahçe’yi, Real Madrid ve CSKA Moskova geride bırakıyor. Çıktığı onbir maçın yalnızca birinde mağlup olan CSKA Moskova’ya üstün gelen takım ise Darüşşafaka Doğuş; toplamda beş galibiyete sahip olan milli takımımız ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Diğer bir başarılı Türk takımı Anadolu Efes ise şimdilik ilk sekizde; toplamda üç kez galibiyet sevincini yaşayan Galatasaray ise son sıradaki yerini koruyor.
Fenerbahçe’nin karşısına çıkarak Euroleague 2016 şampiyonu
olan CSKA Moskova, 2017 sezonunda da ilk sırada ilerliyor. Son şampiyon olmanın verdiği gururla emin adımlarla ilerleyen CSKA Moskova bu sezon da mı şampiyon olacak, yoksa şampiyonluğu başka bir takıma mı kaptıracak merak konusu. Birbirinden başarılı 16 takımın Avrupa şampiyonu olmak için soluksuz yarıştığı Turkish Airlines Euroleague’in Dörtlü Finallerine ise İstanbul ev sahipliği yapacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan heyecan dolu dakikalar, lig boyunca ter dökerek rakiplerini eleyen takımların şovuna sahne olacak. Euroleague biletleri
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