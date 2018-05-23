Etkili Botoks Yöntemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yüz gençleştirme tedavisi operosyonlarından birisi olan botox uygulamasında, botulinum toksin A'nın seyrelltilerek cilt dokusu altında yer alan kas dokuna verilmesiyle beraber geçici bir süreyle kas faaliyetlerinde felce yol açar. Bu felç durumu bakteri tarafından meydana getirilen protein yapıda ürün olup asla zehir değildir.

Botoks uygulaması,

Kırışıklık durumlarında önemli olan sık yüz mimik kullanımı,

Genetik özellikler,

Yaşam koşulları (sigara, alkol, düzensiz uyku...) nedeniyle yüzde meydana gelen kırışıklık ve yorgunluk belirtilerinin ortadan kaldırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Botoks uygulamasında kişi henüz kırışıklıkları çok belirgin olmadan tedaviye karar verirse eğer, kırışıklığın yerleşimi büyük miktarda engelleneceği gibi, tedavide hedeflenen yanıtın da tam anlamıyla alınabilmesi o kadar kolay olmaktadır.

Botox uygulamasında acı duyulur mu?

Botoks uygulamasında enjeksiyon yöntemiyle işlem gerçekleştirilmektedir. İşlem öncesinde botoks uygulanacak bölgeye sürülen anestezik özellikteki pomadlar sayesinde herhangi bir şekilde acı hissi duyulmamaktadır.

Botox işlemi ne kadar sürer?

Botoks işlemi botoks uygulanacak olan bölgenin ve durumun ciddiyetine göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar sürer.İşlemden sonra ise 2 saat kesinlikle yatmamalı ya da baş uzun süre boyunca öne doğru eğmemelidir.

Botox uygulaması sonrası günlük hayatıma devam edebilir miyim?

İşlem sonrası enjeksiyon yerinde ya hiçbir belirti yoktur veya en çok yarım saat sürecek sinek ısırığı benzeri ufak kızarık alanlar vardır.

Botox sonrası değişimi hemen görür müyüm?

İstanbul, Ankara ve İzmir plastik cerrahi uzmanlarına göre botoks uygulamasında genellikle beklenen sonuç 15 -10 günde ortaya çıkmaktadır.

Botox uygulamasının tekrarı ne zaman olmalı?

Bu botok işleminin tekrarı yaklaşık olarak 4-6 ay sonra yapılmakta ve kişiden kişiye göre bu süre farklılık göstermektedir. Belirtilen bu tekrar süreleri sonraki uygulamalar sayesinde uzayabilmektedir. Bu durum tamamen kas hareket eğitimine bağlı gerçekleşen bir durumdur.

Botox kimlere uygulanmaz?

Botoks uygulaması, nörolojik hastalığı bulunanlarda, bazı antibiyotik ilaç kullanımlarında, kanama ya da pıhtılaşma sorunlarına sebep olan kan hastalığı bulunanlarda, kas gevşetici ilaç alımında ve hamileler ile emziren bireylerde uygulanmaması gerekmektedir.

Botox uygulama sonrasında uzman ellerdeyseniz eğer oldukça doğal bir görüntüye sahip olursunuz.

Botox uygulaması sonrasında ilaç ve uygulama sadece motor sinirleri esas aldığından ve duysal sinirlere herhangi bir şekilde etki etmediğinden herhangi bir şekilde duyu kaybı meydana gelmez..

Uygulamanın tekrarı gerekmezse yaptırdığınızdaki görünüme geri dönersiniz. Botox hiçbir zaman cilt üzerindeki kırışıklıklarda derinleşmeye sebep olmaz. Fakat ortaya çıkardığı bu kırışıksız ve de dinlenmiş görünüm sizi çok rahat ettireceği içinden dolayı her zaman o dış görünüme sahip olmak için botoks yaptırmak isteyebilirsiniz.

Botoxun herhangi bir yan etkisi bulunuyor mu?

Bu uygulama kan sulandırıcı kimyasal maddelerin kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek morluk harici görülmüş olan ciddi yan etkisi görülmemiştir. Bu tip kimyasal maddelerin kullanımlarından sonra esn az bir hafta kadar beklenmesi garanti olacaktır.

Botoxun kozmetik dışında dermatolojik olarak kullanımı var mıdır?

Kozmetik kullanım dışında botox koltuk altı ile el-ayak bölgelerinde tedavisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Uygulama yapıldıktan sonrası da koltuk altı bölgesinde yaklaşık olarak 6-8 ay, el-ayak bölgesinde ise 8-12 ay terleme durumu bloke edilebilmektedir. Türkiye’de ise bu estetik operasyonu başarılı bir şekilde uygulayan Prof. Dr. Ufuk Bilkay, Mustafa Karataş ve Murat Ataseven gibi doktorlardan hizmet alabilirsiniz.