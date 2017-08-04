Estetik Mucizesinde Öncü İsim Gökhan Haytoğlu

Bayanlarında meme dokuları genetik olarak büyük yapıda olan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Kadınlarımızın meme yapılarından dolayı hamilelik sonrası, bebek emzirme sonrası ya da aşırı kilo değişikliklerinde meme yapılarında sarkma, aşırı büyüme gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Yıllarca, meme estetiği konusunda dünyaca ünlü doktorlardan eğitim alan Op.Dr.Gökhan HAYTOĞLU estetik konusunda tüm ihtiyaçlarınıza en uygun ve en etkili çözümler sunmaktadır.

Meme büyütme işlemi yaptırmak isteyen hastaların öncelikle muayeneleri ve tetkikleri yapılır. Ele geçirilen tetkikler analiz edilerek hastanın gerçekten estetik operasyonu geçirmesine gerek olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirmeden sonraki aşama ise tedavinin planlanmasıdır. Bu aşamada meme dokusunun büyüklüğü, kalınlığı, konumu gibi etkenler değerlendirilir. Hastanın yapısına ve özelliklerine göre uygun planlama yapılır.

Hastalar diyoruz çünkü bu da bir hastalıktır. Mesela, meme boyutu büyük olan kadınlarda göğüs ortasında kızarıklık ve meme altlarına pişik sorunları ortaya çıkabilir. Bu da özellikle kapalı bayanlarda büyük bir sorun demektir.

Meme büyütme ya da meme küçültme ameliyatı için başarının ölçüsü dışarıdan bakıldığında operasyon geçirdiğinin anlaşılıp anlaşılmadığıdır. İyi yapılmış bir estetik operasyonunda hastanın estetik yaptırdığı anlaşılmaz.

Meme estetiği konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hastanın meme dokusuna zarar verilmemesi, süt kanallarına dokunulmaması, duyu kaybının yaşanmaması hususlarıdır.

Ülkemizdeki kadınların meme dokularının büyük olması memelerini küçültmek isteyen kişi sayısını bir hayli artırmaktadır. Ancak hastanın talebi bu ameliyat için yeterli değildir. Gerekli analizler yapılmalı gerçekten yapılması gerekip gerekmediği değerlendirilmelidir.

Memesinin küçülmesine karar verilen hastaların sarkık olan ya da büyük olan memedeki fazla yağ dokusu ameliyatla alınmaktadır. Yağ dokusu azalan göğüs dikleşmekte ve küçülmektedir. Hastanın herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının analizi için alınan dokular ameliyat sonrasında patoloji laboratuvarlarına gönderilmektedir. Hamile bayanlara, 1 yıl içerisinde hamilelik planı olan bayanlara, kanser şüphesi ya da tanısı olan bayanlara bu işlem kesinlikle yapılmamaktadır.