Estepalce ile Saç Ekimi Operasyonu Nasıl Yapılır?

En iyi saç ekim merkezlerinde gerçekleştirilen uygulama büyük bir başarı elde etmektedir. İstanbul saç ekimi merkezimizde, uzman ekibimiz tarafından yapılan uygulamalar en iyi sonuçları vermektedir.

Saç Ekimi Operasyonu Öncesi ve Sonrası

Saç ekimi operasyonundan bir hafta önce coraspin, vitamin E, aspirin ve alkol gibi kan sulandırıcı maddeler kullanılmamalıdır. Sigara kullanımı ise minimum hale getirilmelidir. Operasyonun gerçekleşeceği gün iyi bir kahvaltı ile güne başlamanız gerekir.

Saç ekimi uygulaması lokal anestezi altında gerçekleşir. Bu işlem esnasında hasta, müzik dinleyebilir, televizyon izleyebilir ya da dergi okuyabilir. Lokal anestezi ile kafa derisi uyuşan hasta, herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Uygulama ortalama 4 ile 8 saat arasında sürer. Bu süreçte hasta, yemek yiyebilir ve zaman zaman mola verilebilir. Operasyondan 1 gün sonra uygulama bölgesine pansuman yapılır. Uygulamadan 3 gün sonra ise ilk yıkama işlemi gerçekleştirilir.

Saç ekimi uygulamasından 20 gün sonra saçlar dökülebilir. Dökülme olması normaldir. İlk saçlar, uygulamadan 3 ay sonra çıkar. 6. ayda ekilen saçların % 75’i çıkar. Saçlar yaklaşık olarak ayda 1 cm. uzar. Operasyondan tam bir yıl sonra ekilen tüm saçlar tamamen çıkmış olacaktır. Saçlar ilk etapta kıvırcık ve zayıf telli olarak çıkabilir. Fakat zamanla kalınlaşıp, canlı bir görüntüye kavuşacaktır.

Saç kökleri greft denilen ve ensedeki saçlardan alınan kök hücrelerinin kafa derisine nakledilmesi ile saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. Canlı saç kökleri olan greft yaygın olarak kullanılan FUE tekniği ile ekilir.

Saç ekimi , uygulamanın yapılacağı alanın büyüklüğüne ve hastanın saç dökülmesi oranına göre birkaç seans sürebilmektedir. FUE tekniğinde, kafa derisinde herhangi bir kesi, iz, dikiş, kanama bulunmaz. Yalnızca milimetrik çizikler meydana gelebilir. Saç ekimi uygulaması mutlaka bir plastik cerrah gözetiminde yapılmalıdır. Steril ve hijyenik bir hastanede ve uzman hekim gözetiminde yapılacak olan saç ekimi operasyonu sağlıklı olacaktır.

Saç ekimi; tansiyon rahatsızlığı, kalp hastalığı, karaciğer rahatsızlığı ya da diyabet olan kişilerde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra uzman doktorun onayı ile uygulanabilir.