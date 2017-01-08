Ağrısız, acısız ve ameliyat kesileri olmadan, anestezi almadan kolay bir biçimde ameliyatsız meme büyütme
işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ameliyatsız göğüs büyütme
estetiği uygulamasında yağ transferi yapılarak dolgu maddesi göğüslere enjekte edilir. Bunun yanı sıra farklı bir opsiyon olarak aquafilling tekniği ile göğüsler dolgun bir hale getirilir.
Yağ Enjeksiyonu Tekniği ile Meme Büyütme Estetiği
Bu teknik uygulamada hastanın kendi vücudundan alınan yağlar, göğüs bölgesine enjekte edilir. Böylece büyük ve dolgun göğüs görüntüsü elde edilir. Yağ transferi işlemi, yağların yapısı ve karakterine göre geçici ya da kalıcı olabilir.
Dolgu Maddesi Tekniği ile Meme Büyütme Estetiği
Yüz için botox gibi dolgu uygulamaları yapılmaktadır. Benzer bir işlem göğüs büyütme
için de yapılabilmektedir. Bir iğne yardımı ile kullanılan dolgu maddesi göğüslere uzman doktor tarafından enjekte edilir. Bu yöntem, 6 ay ile 1 yıl arasında göğüslerin dolgunlaşmasını sağlar. Daha sonraki süreçte tekrar edilmesi gerekir.
Aquafilling Tekniği ile Meme Büyütme Estetiği
Aquafilling yine bir tür dolgu materyalidir. Hyaluronik asit içeren cilt dolgularından farklı bir yapısı vardır. Aquafilling maddesinin içinde hydraulics yani su bulunur. Bu madde jel olarak kullanılır ve göğüslere enjekte edilir. Aquafilling uygulamasından önce lokal anestezi uygulanarak hastanın acı çekmesi önlenir. Bu maddenin dozu, göğüslerin istenilen büyüklüğüne göre ayarlanır. Aquafilling, diğer ameliyatsız meme büyütme
uygulamalarından daha iyi ve daha uzun süreli sonuçlar vermektedir. Bu uygulama yaklaşık 8 yıl kalıcılığını sürdürmektedir.
Aquafilling Tekniği Kimlere Uygulanabilir?
Aquafilling estetik uygulaması, sağlık durumu iyi olan tüm hastalara uygulanabilir. Herhangi bir ilaç tedavisi görmeyen hastalar, hamile olmayan hastalar, yeni doğum yapmamış hastalar, bebek emzirmeyen hastalar, kronik alerjik hassasiyeti olmayan hastalar ve küçük göğüslere sahip olan hastalar ameliyatsız göğüs büyütme tekniği olan Aquafilling uygulamasını rahat bir biçimde yaptırabilirler. Bu uygulama yeni bir göğüs şekline sahip olmanızı sağlamaz. Yalnızca göğüslerinizin daha hacimli ve dolgun görünmesine yardımcı olur. Bu sebeple göğsün formunda herhangi bir değişiklik meydana gelmez.
Göğüs Büyütme ile ilgili daha detaylı bilgi almak için http://www.estemall.com/ sitemizi inceleyebilirsiniz.
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