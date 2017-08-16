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Erkek Tişört

Tartışmasız erkekler tarafından çok sevilen ve en çok kullanılan parça erkek tişört modelleridir.

Erkek Tişört

Tartışmasız erkekler tarafından çok sevilen ve en çok kullanılan parça erkek tişört modelleridir.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:40
19 Okunma
Erkek Tişört

Tartışmasız erkekler tarafından çok sevilen ve en çok kullanılan parça erkek tişört modelleridir. Kullanımının kolay olması, rahat olması ve çoğu kıyafetle uyum sağlıyor olması erkekler için tişörtleri vazgeçilmez kılıyor.

Tişört Modelleri

Tişörtler temel olarak kısa kollu ve kullanışlı bir kıyafetten üretilen casual giyim ürünleri iken, detaylar nedeniyle aslında birbirinden çok farklıdır. Tişörtlerde en büyük farklılığı yaratan yaka detayları iken, kol yapısı veya renk, desen gibi özellikler de tişörtleri keskin bir şekilde birbirinden ayırmaktadır.

Yaka Seçenekleri

Tişörtlerde tek değil bir çok yaka seçeneği mevcuttur. Erkek tişört modelleri polo yaka, v yaka, sıfır yaka veya bisiklet yaka gibi pek çok yaka seçeneği ile birbirinden farklılaşır. Ancak her yaka türü de erkeğe sınırsız rahatlik sunmaktadır.

Tişört Kombini

Tişörtler dört mevsim kullanıma uygun olsa da en çok yaz mevsiminde tercih edilir. Terletmeyen özel yapısı olan bu tişörtler jean pantolon, keten veya denim pantolon ya da şortlar gibi pek çıktı ürünle rahatlıkla kullanılabilir. Tişört seçenekleri için www.cacharel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Erkek Tişört
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