Tartışmasız erkekler tarafından çok sevilen ve en çok kullanılan parça erkek tişört modelleridir. Kullanımının kolay olması, rahat olması ve çoğu kıyafetle uyum sağlıyor olması erkekler için tişörtleri vazgeçilmez kılıyor.

Tişört Modelleri

Tişörtler temel olarak kısa kollu ve kullanışlı bir kıyafetten üretilen casual giyim ürünleri iken, detaylar nedeniyle aslında birbirinden çok farklıdır. Tişörtlerde en büyük farklılığı yaratan yaka detayları iken, kol yapısı veya renk, desen gibi özellikler de tişörtleri keskin bir şekilde birbirinden ayırmaktadır.

Yaka Seçenekleri

Tişörtlerde tek değil bir çok yaka seçeneği mevcuttur. Erkek tişört modelleri polo yaka, v yaka, sıfır yaka veya bisiklet yaka gibi pek çok yaka seçeneği ile birbirinden farklılaşır. Ancak her yaka türü de erkeğe sınırsız rahatlik sunmaktadır.

Tişört Kombini