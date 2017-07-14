Gömlekler erkeklerin en çok giydiği kıyafetlerdir. Sık giymeye başladığı zamanlar okul dönemlerine dayanır. Belki de bu yüzden alışkanlık yapmıştır bu onlarda. Kadınlarda gömlek giyerler ama erkeklere gömlek ayrı bir yakışır. Gömlek diyip geçmemek lazım. Erkek gömlekleri birçok çeşide sahip. Bunlardan bazıları; slim fit gömlek, salaş gömlek, kareli gömlek, çizgili gömlek, oduncu gömleği, klasik gömlek, spor gömlek ve daha fazlası. Slim fit gömlekler genellikle uzun boylu zayıf kişiler tarafından tercih edilir. Sebebi ise böyle kişilerin vücutlarına düz kesim erkek gömlekleri bol ve hoş durmamasıdır. Salaş gömlekler daha rahat tarzı olan kişiler için vazgeçilmez. Altına dar bir pantolon giyerek cool bir hava yakalayabilirler. Kareli gömlek ve oduncu gömleği aslında birbirlerine benzerler. Oduncu gömleği sadece biraz daha kalındır. Klasik gömlekler ise kol düğmelerine uyumlu gömleklerdir genellikle.

Erkek Gömlek ve Fiyatları