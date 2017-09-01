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Erkek Çocuk Annesi Olmak

Çocuk sahibi olmanın zor olduğu şu günlerde bazı anne ve babalar erkek çocuk sahibi olarak mutluluklarına bir parça daha ekliyorlar.

Erkek Çocuk Annesi Olmak

Çocuk sahibi olmanın zor olduğu şu günlerde bazı anne ve babalar erkek çocuk sahibi olarak mutluluklarına bir parça daha ekliyorlar.

01 Eylül 2017 Cuma 13:44
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Erkek Çocuk Annesi Olmak

Çocuk sahibi olan anne ve babalar çocuklarına karşı çevreye ve topluma karşı bir nebze daha duygusal, daha sevinçli ve hoş görülü yaklaşmaktadır. Bu çerçeve de çocuk sahibi olmaya ve hatta bunun hasretini çeken aileler için üzüntümüzü belirtmek istiyoruz.

Erkek Çocuğa Sahip Olmak Bir Üstünlük Müdür?

Toplumumuzda daha çok kırsal kesimler de erkek çocuğuna verilen önem gerçekten çok fazladır. Kız çocuğuna hitaben erkek çocuğu biraz daha el üstünde tutulur. Zira yaratılışındaki fiziki güç erkek çocuklarını biraz olsun öne geçirmektedir. Ama şu unutmamalıdır ki erkek olsun kız olsun ayırt etmeden hepsine eşit davranmak genel bir kuraldır.

Erkek çocuğa sahip olmak yanında neleri getiriyor?

Bir anne düşünün kocasına yaptırmaya olanak vermeyen birçok şeyi, sahip olduğu erkek evladına yaptırtmaktadır. Tabi bu anneler için bir mutluluk kaynağı bunun yanında eşinizin bir benzeri olarak daima sizle beraber olacak ve eşinizin yanında olmadığı anlar bu vakitleri erkek evladınız ile birlikte geçirebileceksiniz.

Erkek Çocuk Yetiştirmedeki Püf Noktaları Nelerdir?

Erkek evlat, kız çocuklarına hitaben daha özgür olurlar veya öyle olduklarını sanırlar ama bu onlar için bir avantaj değil bir dezavantajdır. Zira günümüz gerçekten çok fazla çocuk kaçırma suçuyla doludur. Çocuğunu sokağa başıboş salan anne ve babalar bu konu hakkında biraz daha temkinli davranmalıdırlar.

Erkek çocuğu, anne ve babası tarafından birçok isteği anında yapılarak çok fazla şımartılırlar. Bu ise çocuğumuzun sorumsuz olmasına, şımarık yetişmesine, anne ve babasında ayrı kaldığı vakitlerde psikolojik olarak sorunlara yol açmaktadır. Toplum tarafından bu şekilde yetiştirilen çocuklar daha çok itici olarak nitelendirilmektedir. Bu konuda anne ve babalara büyük iş düşmektedir.

Bu hafta bizlere “kişisel bakım ürünlerinde” “bakım fırsatı” adlı bülten başlığı ile gelen ve bir çok bloggerın da alışveriş yaptığı http://www.bakimfirsati.com web adresine sizlerinde göz gezdirmesini öneririm.

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Anahtar Kelimeler:
Kişisel Bakım ürünleri
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