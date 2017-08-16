Özellikle de blazer ceketler her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken bir kıyafettir. Geçiş mevsimlerinde çok sık kullanılan erkek ceket çeşitleri, yaz akşamları için de iyi bir seçenek.

Blazer Ceketler

Hemen her kıyafete uyum sağlayan ve ister spor ister klasik isterseniz de günlük olarak kombinlenmesi mümkün olan blazer ceketler, çoklu kullanım alanıyla çok seviliyor. Üstelik bu ceketler erkeklerin daha şık ve karizmatik görünmesi için en büyük etkenlerden biri diyebiliriz.

Spor ayakkabı ya da kot pantolonla kombinlenmesi mümkün olan blazer ceketler, casual ayakkabılar ya da sneakerlarla da çok rahat kullanılabilir. Böylece kombin yapmak erkekler için de çok kolay olacak.

Spor Ceketler