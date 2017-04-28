Elbette ki cabani ürünlerinden söz ediyoruz. Kendi stilinizi yansıtabileceğiniz ürünlerin tamamı farklı deri seçenekleri ve farklı aksesuar tasarımları ile üretilmiştir.

Bağcıklı Erkek Ayakkabıları

Cabani erkek ayakkabı bot modellerinde; bağcık detayı kullanılmıştır. Tercih ettiğiniz tabana göre yani; eva, extra light, jurdan, hazır taban, kauçuk gibi seçenekler arasından tercih edeceğiniz bir taban ile birleştirilmiş olan deri ayakkabılar üzerine bağcık detayı eklenmiştir. Aynı şekilde klasik yılan derisi ve taba rengi erkek ayakkabılarında da bağcık detayı kullanımı tercih edilmiş olup; sizler de klasik kombinleriniz için bu tarz ürünlerinden birini seçebilirsiniz.

Erkek Ayakkabı Markaları