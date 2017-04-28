Elbette ki cabani ürünlerinden söz ediyoruz. Kendi stilinizi yansıtabileceğiniz ürünlerin tamamı farklı deri seçenekleri ve farklı aksesuar tasarımları ile üretilmiştir.
Bağcıklı Erkek Ayakkabıları
Cabani erkek ayakkabı bot modellerinde; bağcık detayı kullanılmıştır. Tercih ettiğiniz tabana göre yani; eva, extra light, jurdan, hazır taban, kauçuk gibi seçenekler arasından tercih edeceğiniz bir taban ile birleştirilmiş olan deri ayakkabılar üzerine bağcık detayı eklenmiştir. Aynı şekilde klasik yılan derisi ve taba rengi erkek ayakkabılarında da bağcık detayı kullanımı tercih edilmiş olup; sizler de klasik kombinleriniz için bu tarz ürünlerinden birini seçebilirsiniz.
Erkek Ayakkabı Markaları
www.cabani.com.tr ile tercih edebileceğiniz erkek ayakkabı markaları; 24 HRS, Antarctica, BIRKENSTOCK, N.O, HAVAIANAS, Rockford seçenekleri arasından herhangi biri olabilir. Erkek ayakkabı modelleri içerisinden anında indirimli ürünler kategorisi üzerinden seçimlerinizi yapabilir ve kaliteli, hızlı teslimli ürünleri çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.
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