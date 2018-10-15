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Enerji Kimlik Belgesi

Sehatek Enerji Verimliliği ile enerji kimlik belgesi hakkındaki tüm detaylar bu yazımızda..

Enerji Kimlik Belgesi

Sehatek Enerji Verimliliği ile enerji kimlik belgesi hakkındaki tüm detaylar bu yazımızda..

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:36
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Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda ki enerji performanslarını takip ve kontrol altına almak için devlet tarafından çıkarılan bir belgedir. Bu belge 5627 sayılı kanuna ve buna bağlı çıkarılan yeni yönetmelikle de yasal hale gelmiştir.

Sehatek.com.tr adresinden enerji kimlik belgesi ile alakalı detaylı bilgilere erişebilirsiniz ve bu hizmeti çok uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Aynı zamanda binalarda kullanılacak olan enerjinin daha tasarruflu ve verimli kullanılması aynı zamanda da çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için birden fazla uygulamayı firma sizlere son derece başarılı şekilde sunuyor.

Burada öncelikli adım; binaların asgari enerji ihtiyaçlarını ısıtma ve soğutma sistemlerinin, bina yalıtımlarının varsa sera salınım gazı ve özelliklerini tespit etmektir.Bir zamanlar evimizde ki beyaz eşyalarımız da tanıştığımız enerji sınıflarının bu kanunla binalara uygulanmış şekli diyebiliriz.

Enerji Sınıfları Nelerdir? Enerji Kimlik Belgesi Hangi Sınıfa Kadar Olmalı?

Günümüzde enerji sınıfları A'dan G sınıfına kadardır. Bunlardan A sınıfı enerji en verimli olan grubu temsil ederken G sınıfı enerjiler en verimsiz grubu temsil ederler. Enerji Kimlik Belgeleri, en düşük olarak C sınıfı enerji sınıfını kabul etmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalı? Mevcut Yapılarda da Zorunlu mu?

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalarda belediyeden iskan alabilmek için zorunludur. Bu tarihe kadar yapı ruhsatı almış fakat halen devam eden inşaatlar 2 Mayıs 2017 tarihine kadar bu belgeyi hazırlamalıdır. Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerliliğini korumaktadır.

Bu süre dolunca hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Belgeyi vermeye yetkisi olan yerler tarafından hazırlanarak onaya sunulur. Bu kanundan önce yapılıp iskan alınmış binalarda böyle bir zorunluluk yoktur.

Binalarda Enerji Performansları Nasıl Belirlenir?

Binalarda bu enerji performanslarının belirlenmesi için belirli hesaplamalar yapılır ve sunulan belge ile referans aralıkları baz alınarak kontrolü sağlanır. Eğer ki sonuçlar kanunen belirlenen aralıklarda ise Enerji Kimlik Belgesi onaylanır.

Bu hesap yapılırken, binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanım oranları, aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi, sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını da kapsamaktadır. Binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimi saatlik olarak hesaplar. Bu hesaplamalar yapılırken;

  • Binanın m2 başına düşen enerji tüketimi yıllık olarak hesaplanır.
  • Bu enerji miktarına göre CO2 salınımı hesaplanır.
  • Bu değerler referans bir bina ile karşılaştırılır.
  • Karşılaştırma sonucunda referans binaya göre, uygulanan binanın A-G arası uyan enerji sınıflandırması yapılır.

Enerji Kimlik Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Kullanılan enerjinin verimli ve aynı zamanda da doğaya daha zararsız şekliyle kullanımını sağlar. Gereksiz aydınlatma, yetersiz ya da gereğinden fazla havalandırma gibi durumları ortadan kaldırarak binada sizin için bir tasarruf sağlar. Eğer enerji sınıfınız yüksek ise bu belge sayesinde evinizin değeri artacağından, satacağınız da evinizi daha yüksek rakamdan satabilirsiniz. Bu da sizin için ayrı bir maddi kazanç demektir. Bu hizmeti en iyi şekilde satın almak için veya incelemek için tıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Kimlik BelgesiSehatekSehatek Enerji
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