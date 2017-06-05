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Enbet Bozdur Nedir?

Enbet bozdurma işlemleri hakkında bilgilendirme amacı ile hazırlanmış yazı ile karşınızdayız..

Enbet Bozdur Nedir?

Enbet bozdurma işlemleri hakkında bilgilendirme amacı ile hazırlanmış yazı ile karşınızdayız..

05 Haziran 2017 Pazartesi 05:35
10 Okunma
Enbet Bozdur Nedir?

Enbet giriş işlemini yaptığınız ve promosyonlar başlığına geldiğiniz takdirde, bahis bozdur şeklinde bir ana bonus çeşidinin hazırlanmış olduğunu görebilirsiniz. Bu üyelere kazanç sağlamak ya da yaşamaları muhtemel kayıpları azaltmak amacıyla hazırlanmış bir ödül seçeneğini işaret etmektedir. Aslında yapılan kuponların sonuçlanmasını beklemeden, kuponların nakte çevrilmesi anlamını da gelen bir uygulamadır. Sistemin çalışma mantığında, sonlarda yer alan karşılaşmanın gidiş şekline göre site tarafından üyelere sunulan bir teklif bulunmaktadır. İsteyen üyeler bu teklifi değerlendirmekte ve karşılaşma sona ermeden yapılan teklifi alarak, kuponlarını site yönetimine satabilmektedir. Bu anlayış ya da uygulama site içeriğinde, bahis bozdur olarak ifade edilmiştir. Eğer kuponlarda yer alan bahis bozdur butonuna tıklanır ise, teklif edilen bedel yani para, otomatik olarak üyelerin hesap bakiyelerine aktarılmaktadır.

Enbet bahis bozdur seçeneğine erişmek istiyor iseniz, bahsedildiği gibi giriş yapmalı, bahis kuponuna gelmelisiniz. Bahislerim bölümüne dikkat etmelisiniz. Bahis bozdur seçeneğinin kullanılması için, üyelerin hesaplarına ekstra para transfer etmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca bu özelliği kullanabilmek için, yine promosyonlar ve bahis bozdur başlığı altında açıklanan bahis türlerinde, kupon yapılması şeklinde bir özelliğin bulunduğu da unutulmamalıdır. Maç sonucu, ilk yarı sonucu gibi klasik seçenekler bu sisteme dahil edilmiş olup, sadece futbol değil, basketbol, kriket, dart, buz hokeyi, beyzbol, hentbol gibi karşılaşmalarda bu özelliğe dahil edilmiştir.

Detaylı bilgi almak için http://www.enbet.co/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Enbet
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