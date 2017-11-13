Online casino sitelerinde gün geçtikçe üye sayısı artmaktadır. Bunun ise casino sitelerinin daha popüler olmak istemesi ve gelirlerini arttırmak istemesidir. Tabi bunları hedeflerken de bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en önemlisi bonus kampanyalarıdır. Peki, online casinolarda en yüksek bonus sunan site hangisidir? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

Online casinolar üye çekebilmek için birbirinden farklı bonus kampanyaları düzenlemektedir. Bunlar gerek kayıt aşamasında sunulmakla birlikte gerekse de kayıp yaşandığı anda sunulmaktadır. Yani hoş geldin bonusu, kayıp bonusu veya arkadaşını getir bonusu gibi popüler onlarca farklı bonus bulunmaktadır. Bu bonuslardan bazıları casino oyunlarında bazıları da bahis bölümünde sunulmaktadır.

Tabii çok yüksek oranlarda bahis kampanyası sunan sitelerden de uzak durmak lazım. Çünkü bu tür bonuslar siteleri zarara uğratabilecek tarzdadır. Hiçbir casino sitesi zarar edeceği bir bonus kampanyası sunmaz. Bu nedenle yüksek miktarda bonus sunan siteler dolandırıcı sitelerdir.

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