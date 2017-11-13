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En yüksek bonus sunan site hangisidir?

En yüksek bonus sunan site hangisidir? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

En yüksek bonus sunan site hangisidir?

En yüksek bonus sunan site hangisidir? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

13 Kasım 2017 Pazartesi 17:46
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En yüksek bonus sunan site hangisidir?

Online casino sitelerinde gün geçtikçe üye sayısı artmaktadır. Bunun ise casino sitelerinin daha popüler olmak istemesi ve gelirlerini arttırmak istemesidir. Tabi bunları hedeflerken de bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden en önemlisi bonus kampanyalarıdır. Peki, online casinolarda en yüksek bonus sunan site hangisidir? İşte sizlere yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

Online casinolar üye çekebilmek için birbirinden farklı bonus kampanyaları düzenlemektedir. Bunlar gerek kayıt aşamasında sunulmakla birlikte gerekse de kayıp yaşandığı anda sunulmaktadır. Yani hoş geldin bonusu, kayıp bonusu veya arkadaşını getir bonusu gibi popüler onlarca farklı bonus bulunmaktadır. Bu bonuslardan bazıları casino oyunlarında bazıları da bahis bölümünde sunulmaktadır.

Tabii çok yüksek oranlarda bahis kampanyası sunan sitelerden de uzak durmak lazım. Çünkü bu tür bonuslar siteleri zarara uğratabilecek tarzdadır. Hiçbir casino sitesi zarar edeceği bir bonus kampanyası sunmaz. Bu nedenle yüksek miktarda bonus sunan siteler dolandırıcı sitelerdir.

Anadolucasino 10.000 TL İlk Üyelik Bonusu

Online casino siteleri kendi ölçülerinde bonuslar sunmaktadır. Bu sitelerden en bonkör olan site Anadolucasino sitesidir. Anadolucasino ilk üyelik bonusu olarak kullanıcılarına 10.000 TL değerinde bonus sunmaktadır. yeni üye olan kullanıcılar hesaplarına yatırdıkları tutarın %25’i kadar bonus kazanırlar. Bu tutarda en fazla 10.000 TL kadardır. Bu bonuslar hesaba yatırıldıktan sonra herhangi bir casino oyununda çevrilmelidir. Casino siteleri arasında yer alan en iyi casino sitesi casinomilyon sitesinde casino keyfini doyasıya yaşayabilir, güzel krupiyeler ile oldukça güzel bahis keyfi yaşayabilirsiniz.

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