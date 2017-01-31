Gecelik bayanların dolaplarının başköşelerinde duran giyim ürünüdür. Her bayanın mutlaka dolabında bulunan bu ürün gece ve gün içerisinde kullanıldığı gibi özel gecelerde de bayanlar tarafından tercih edilebilmektedir. Gecelik modelleri arasından en uygununu seçmek için bayanların dikkatli olması gerekir. Kendi vücutları için en uygun gecelik modelleri daha şık ve tarz duracaktır. Karşı cins içinde seksi bir görünüm yaratmak isteyen bayanlar için farklı gecelik modelleri bulunur. Biz de bayanlarda bir fikir oluşturması için gecelik modelleri konusunda bir araştırma yaptık.

GECELİK MODELLERİ

Bayanların en çok tercih ettiği renklerin başında kırmızı renkler gelmektedir. Kırmızı ince askılı bir gecelik modeli şık ve seksi duracaktır. Mini gecelik hem güzel duracak hem de partneriniz de çok güzel bir beğeni oluşturacaktır. Seksi gecelik modeli sevenler için yine kırmızı renkli jartiyerli gecelik modeli çok şık bir modeldir. Bu modeli dolabınızda mutlaka bulundurun.

Dantelli gecelik modelleri de son derece kışkırtıcı ve şık duracaktır üzerinizde. Kırmızı, siyah, mor ve beyaz renk seçeneklerinden mutlaka size uygun bir modeli bulabilirsiniz. Fantazi gecelik olan bu model çok tercih edilen modellerden biridir. Uzun ince askılı bir gecelik modeli düşünürseniz bu senenin modası bu ürün. Yandan yırtmacı olan bu gecelik seksi görünümü ve rahatlığı ile dolabınızda bulunması gereken modellerden.

Pembe ve gri ile kombinlenen yan kare modelinde gecelik kısa ve kullanışlı modeldir. Sizin için tercihler arasında olması gereken bir üründür. Leopar desenli ve gözlük aparatı bulunan gecelik modeli leopar desen tarzını seven bayanlar için idealdir. Leopar model tutkunu iseniz bu gecelik modelini kaçırmayın.

Fantazi gecelik modellerinden bu sezonun modasında transparan siyah bir model bulunuyor. Göğüs uçlarında siyah deri şerit bulunan bu modelin seksiliği partnerinizi baştan çıkaracak. İp askılı siyah saten gecelik tercihleriniz arasında olmalıdır. Siyah saten geceliğin tercih edilme oranı çok yüksektir. Her bayanın dolabında nerede ise bu modelden bir tane bulunuyor. Sizin de dolabınızda mutlaka olması gereken ve modası eskimeyen bir model.

Göğüs kısmı transparan ve pileli süper mini eteğe sahip gecelik modelini gördüğünüzde siz de almak isteyeceksiniz mutlaka. Seçenekler arasına almalısınız. Bordo renkli sırt dekolteli ve arkadan yırtmaçlı gecelik modeli de bayanların beğendiği bir model. Vücut yapısına göre çok şık bir model olacağı kesin.

Kırmızı renkli önden yanlara doğru sarkan ve önden bağlanan, g string ile beraber satılan gecelik modeli de son derece kullanışlı ve seksidir. Mutlaka görmeniz gereken bir modeldir. Gün içerisinde kullanmak için saten ya da penye gecelik modelleri tercih edilebilir. Eğer seksi ve rahat gecelik giymek istiyorsanız bu modellerin uzun olanlarını da tercih edebilirsiniz. Gecelik almadan önce vücudunuza hangi modelin daha güzel olacağını mutlaka görerek satın alın.