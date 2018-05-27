En Tatlı Kurabiyeler için Değişik Tarifler

Tatlı, tuzlu fındıklı, cevizli, vanilyalı, çikolatalı derken birçok çeşidi olması belki de Bu kadar çok yapılıp tüketilmesinin ilk sebebidir.

Arkadaşlarımızla evde verdiğimiz çay partilerinde sunacağımız en lezzetli ikramımızdır kurabiyeler. Kurabiye tarifleri ile sizler de çeşit çeşit kurabiye yapmamaya hazır mısınız? Hepimizin evinde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz kolay kurabiye tarifi ile hem pratik hem de lezzetli ikramlıklar sizin de sunumlarınızda yer almayı bekliyor. Kurabiye tarifleri o kadar çok ki aklınıza ne gelirse, evinizde hangi malzeme varsa, hemen birleştirip yapabileceğiniz kolaylıktalar. Kurabiyeler hem her sunumun arasına ekleyebileceğiniz kadar esnek hem de tatlı ve tuzlu formlarıyla damaklarınızın tadını değiştirirler. Aynı tariflerden sıkılan kurabiye severler için değişik Kurabiye tarifleri tarif sitelerinde mevcut. Kolay kurabiye tarifleri isteyenler de ağızda dağılan leziz ve pratik tarifler için ufak bir aratma yaptırınca karşınıza çıkacaktır. Hem margarinle hem de sıvı yağlarla yapabileceğiniz Kurabiye tarifleri sizin seçiminize kalmış. Dilediğiniz lezzete ulaşmak için tariflerden alacağınız tüyolar sizlere hem pratik hem de lezzetli kurabiyelere ulaşmanızı sağlayacak. Pişerken çatlayan, ağızda dağılan formlarıyla tatlı tuzlu siz nasıl arzu ederseniz masalarınızda yerlerini almak için bekliyorlar Hem lezzetli hem hesaplı bu minik atıştırmalıklar çocuklarınıza da güvenle yemeleri için verebileceğiniz sağlıklı ve temiz, içine ne koyulduğunu bildiğiniz mis gibi yiyeceklerdir. Son zamanlarda hepimizin malumu hazır paketli gıdalar maalesef hem obeziteye hem de kansere davetiye çıkartıyor. Çocuklarınıza atıştırmalık olarak gönül rahatlığıyla verebileceğiniz mis gibi kurabiyeleri okulda beslenme olarak da tüketebilirler.