En Popüler Tamtur Yüzük Alternatifleri

Yüzüklerin çeşit olarak diğer takılara oranla daha çok olduğu ve daha çok tercih edildiği bir gerçek. Parmakların sayısı, tarzlar ve beğeniler göz önüne alınınca tasarımcıların çok hoşuna gidecek sonuçlar alınıp olabildiğince yüzük tasarımı, olabildiğince yüzük alternatifi görüyoruz. Tabi bu tasarımcılar kadar kullanan kadınların da hoşuna gidiyor değil mi? Bu döngüde en son ve en çok da erkeklere pay vererek, sevdiklerine alacakları hediyelerde yüzük tercih etmenin en kolay ve en şık yol olduğu görülüyor. Bu yazımızda ise son zamanların popüler tasarımları olan tamtur yüzük modellerine yer vereceğiz. Aslında çok yeni aramıza katılan bu yüzükler, görünüm olarak sıradan yüzük tasarımlarının önüne geçiyor. En basitinden, kadınların parmaklarında dönme (iç kısım dışa çıkma) gibi bir sorunla karşılaşılmıyor. Aynı zamanda parmağı olduğundan ince gösteren bu tamtur yüzük çeşitleri kadınların dostu!

Tamtur yüzük tasarımlarının bir diğer artısı olarak tasarımında sadece değerli taşların kullanılmasıdır. Yani elmas, pırlanta, safir gibi değerli taşların belirli bir örgüde dizilmesiyle ortaya çıkıyor bu yüzükler. Bu detayıyla da evlilik teklifi, yıldönümü, sevgililer günü gibi özel günlerde alabileceğiniz romantik hediyelere bir yenisi daha ekleniyor!

Birbirinden popüler tamtur yüzük modelleri ile hazırladığımız listemize mutlaka göz atmalı, hediyelerinizde tamtur yüzük alternatiflerine yer vermelisiniz…

Tercih Edebileceğiniz Pırlanta Tamtur Yüzük

Eşinize alabileceğiniz tektaş pırlanta çok değerlidir. Beştaş da değerlidir ama bu taşlardan çok daha fazlası bir aradaysa paha biçilemez kadar harika!

Tercih Edebileceğiniz Bir Diğer Pırlanta Tamtur Yüzük

Kalın ve ince olarak karşımıza çıkan tasarımlarda alınacak kişinin tarzına göre seçim yapabilirsiniz. Örneğin kalın bantlı bir tamtur yüzük kendisini her ortamda belli edecektir. Bundan rahatsız olmayacaklar için kalın; tam tersi olanlar için ise diğer seçeneğimizi tercih edebilirsiniz. Aralarında çok büyük ayrımlar olmasa da ince bantlı görünen tamtur yüzük daha zarif ve günlük kullanımlara da uygundur.