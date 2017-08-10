En Önemli Okul Aksesuarları

Okullar açılmak üzere, şimdi okul alışverişinin tam sırası! Çocuğunuzun okulu sizlere bir kırtasiye listesi verecektir, ancak okul ihtiyacı çoğu zaman sadece bununla sınırlı kalmaz. Yeni okul yılında çocuğunuzun eğitimi için hangi araç gereçlere ihtiyaç duyabileceğini sizler için derledik.

Defterler

Defterler çoğunlukla kırtasiye listesinde belirtilir. Her dersin kendine özgü bir defter gereksinimi vardır. Kaç ortalı, kaç sayfa olacağına elbette o dersin öğretmeni karar verir ama dersin daha eğlenceli olabilmesi için kapağında çocuğunuzun sevdiği çizgi film karakterleri olan defterler tercih edebilirsiniz.

Kırtasiye Seti

Kalem, silgi, cetvel, yapıştırıcı, boyama kalemleri… Okulda bunların hepsi lazım olacak, ama siz zaman kazanmak açısından birçok ürünü bir arada içeren setlerden almayı tercih edebilirsiniz. Hatta defter ve kırtasiyenin bir arada bulunduğu Örümcek Adam kırtasiye setleri nden alırsanız, bütün ürünlerin birbiriyle uyumluluğunu garantilemiş olursunuz.

Kalem Kutusu

Çocuğunuzun bütün bu kırtasiyeyi tek bir yerde, kaybetmeden saklayabilmesi için bir kalem kutusuna ihtiyacınız var. Kalem kutusu bazen setin içine dahil olabilir, ama bazen de sizin ayrıca almanız gerekir. Kalem kutusunun çocuğunuzun okulda ihtiyaç duyacağı bütün kırtasiyenin sığabileceği boyutta olmasına dikkat edin.

Suluk

Çocuğunuza okula götürmesi için yarım litrelik su şişelerinden verebilirsiniz, ancak bu yaklaşım birçok sorun doğuracaktır. Çocuğunuzun şişesi okulda karışabilir, şişenin kapağını düzgün kapatamayabilir, ya da etrafta geri dönüşüm kutusu yoksa o şişeler her gün gittikçe büyüyen bir çöp yığınına eklenebilir. Hem sağlık, hem pratiklik hem de çevreye duyarlılık için bir suluk almayı düşünmelisiniz. Değişik renk ve desenlerde birçok suluk veya matara bulabilirsiniz. Plastik olanları uygun fiyatlıdır, çelik ise daha uzun süre dayanacaktır. Alacağınız suluğun sağlığa zararlı maddelerden üretilmediğine ve kapağının su sızdırmaz özellikte olduğuna mutlaka dikkat edin.

Okul Çantası