En Konforlu Tatil Seçenekleri İçin Selge Beach

Antalya, Türkiye’nin en özel tatil notalarının başında geliyor. Bu yıl özellikle Antalya gibi cennetten bir köşede harika bir tatil yapmak isterseniz, seçimlerinizi Side otellerinden yana yapabilirsiniz. Side pek çok tatil seçeneğinden biri olan alkolsüz herşey dahil otelleri ile her yıl binlerce tatil severi konuk ediyor. Siz de bu yıl için muhafazakar otellerden birini seçmek isterseniz, alkolsüz her şey dahil Side otellerini inceleyebilirsiniz.

Antalya özellikle Side otelleri ile her yıl birbirinden konforlu tatil seçeneklerinin adresi olmaya devam ediyor. Side alternatif otellerden olan Selge Beach ile bu yıl aradığınız gibi en konforlu, en eğlenceli ve en iyi hizmeti alabileceğiniz tatili planlayabilirsiniz. Alkolsüz her şey dahil hizmet sunan Selge Beach, Side’nin Kızılağaç mevkiinde yer alıyor. Ulaşımı oldukça kolay. Üstelik denize sıfır yer alıyor. Yani istediğiniz zaman havuz keyfi yapabilir, istediğiniz zaman deniz, kum ve güneş keyfini yaşayabilirsiniz. 3 adet farklı yüzme havuzu olan Antalya otelinde gerçekten ailece keyifli zaman geçirebilirsiniz. Çünkü çocuklarınız için aqua park, özel plaj, bebek bakım hizmeti ve daha fazlası bulunuyor. Tam bir çocuk dostu olan Selge Beach’te gün boyu animasyonlarla da ailece eğlenebilirsiniz. Ayrıca bir tatilin en vazgeçilmez tarafı olan bedenen dinlenme, bu otelde size spa hizmetleri ile sunuluyor. Günlük aktiviteler arasında yer alan teniz, futbol ve spor için tenis kortları, futbol sahası ve fitness merkezi bulunuyor. Yani bir tatil için aradığınız ne varsa hepsini bulabileceğiniz yerdesiniz.

Antalya, Side tatilinizi bu konforlu otelde planlayacaksanız, Side’de gezilecek yerler listesi de yapmalısınız. Side’nin tarihi özelliklerini yakından tanıyabileceğiniz, doğal güzelliklerine hayran kalabileceğiniz ve tabi ki en güzel yöresel lezzetleri tadabileceğiniz noktaları, tatile çıkmadan önce araştırmalısınız. Hem böylece daha verimli bir tatil geçirmiş olursunuz, hem de bulunduğunuz şehrin pek çok tarafını tatil amacı ile tanımış olursunuz.

Özellikle Selge Beach Resort Hotel’de tatil yapmak isterseniz, kolay ödeme seçenekleri sunan https://www.gezinomi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Çünkü tatil planlarken en önemli detay ödeme kolaylığıdır. Peşin fiyatına taksitle ödeyebilirsiniz hatta birden fazla kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz. Bu özellikleri ile tatilinizi seçmek aslında daha eğlenceli hal alabilir. Kalabalık ailelerin en büyük sorunu olan fiyat ve ödeme seçeneğini de böylece çözmüş oluyor. Siz de benim gibi düşünüyorsanız, yaz için erkenden tatil planları yapılmaya başlanabilir.

Antalya’nın her mevsim güzel olduğuna inanıyorsanız, sadece yaz mevsimi için değil her mevsim ziyaret edebileceğiniz yerleri keşfedebilirsiniz. 12 ay açık olan Selge Beach ile dilediğiniz zaman tatilinizi planlayabilirsiniz. Eğlenecek, dinlenecek, bedenen yenilenecek ve hayalini kurduğunuz tatilin aslında ne kadar ulaşılabilir olduğunu siz de göreceksiniz. Özellikle Antalya otellerini inceleyerek kendiniz ve aileniz için en özel tatili, bütçenize uygun olarak planlayabilirsiniz.