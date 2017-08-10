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En Kolay Oynanabilen Casino Oyunu Hangisidir?

Henüz casinoların acemileri olan fakat, casino oyunlarını öğrenmek isteyen kişiler için, en kolay oynanabilen casino oyunlarını ve nasıl oynandıklarını kısaca anlatacağız.

En Kolay Oynanabilen Casino Oyunu Hangisidir?

Henüz casinoların acemileri olan fakat, casino oyunlarını öğrenmek isteyen kişiler için, en kolay oynanabilen casino oyunlarını ve nasıl oynandıklarını kısaca anlatacağız.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
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En Kolay Oynanabilen Casino Oyunu Hangisidir?

Casino oyunları dışarıdan görüntüsü, sunduğu eğlence, heyecan ve ihtişamıyla daha da önemlisi yüksek kazançlar vaat etmesiyle, hemen birçok kişinin öncelikli tercihi haline gelmektedir. Casino oyunlarının bu prestij ve ihtişamıyla birlikte, vaat ettiği yüksek kazançları dışarıdan gören şans oyunlarını seven kişiler, casino oyunları oynamayı ve bu oyunlardan kazanç elde etmeyi istemektedirler. Ancak bu oyunları oynamaya hangisinden başlayacakları, acemiliklerini kaldıracak şekilde, en kolay oynanabilen casino oyununun hangisi olduğunu merak etmekte ve araştırmaktadırlar.

Bizde bu yazımızda, henüz casinoların acemileri olan fakat, casino oyunlarını öğrenmek isteyen kişiler için, en kolay oynanabilen casino oyunlarını ve nasıl oynandıklarını kısaca anlatacağız. Bu noktada okurlarımıza iki farklı, casino oyunu önerebiliriz.

1- Slot Oyunları

Bir casinoda bulunan kime sorarsanız genci yaşlısı farketmeksizin, slot oyunları oynamaktadır. Aynı şekilde en kolay casino oyununu sorduğunuzda alacağınız cevap yine slot oyunları olacaktır. Gerçekten de slot oyunları oldukça basit bir mantığa sahip oyunlardır. Tek yapmanız gereken, geleneksel casinolarda jetonu atıp kolu çekmektir. Online casinolarda ise, jeton ücretinizi ve bahis çizgilerini ayarlayarak spin butonuna basmaktır.

Daha sonra ekrandaki çarklar dönecek ve durduğunda eğer karşınızdaki semboller ve sıraları, ödeme tablosuyla uyuşuyorsa, ödeme tablosunda belirtilen miktarda kazancınız tarafınıza verilecektir. Online casinolarda bu oyunu oynarken bilmeniz gereken, jetonunuzun değeri ve kaç tane bahis çizgisi üzerinden bahis yapacağınızı belirleyebilirsiniz. Slot oyunları hem kolay hem de eğer jackpot slotu oynuyorsanız, 1 jeton ile milyonları kazanabileceğiniz oyunlardır.

2- Bakara

Yine bir casinoda Bakara oynayan bir kişiye, neden oynadığını sorarsanız alacağınız cevap, kolay olduğu için olacaktır. Gerçekten de bakara oynamak masa oyunları oynamak isteyenler için en kolay oyundur. Bakarada bahis yapabileceğiniz kasa, oyuncu ve beraberlik seçenekleri vardır. Bunlardan bir tanesine bahis yaparsınız ve kimin kazanacağını beklersiniz. Eğer kazanan taraf sizin bahis yaptığınız tarafsa, oyuncu bahsinde 1 e 2, kasa bahsinde 1 e 2 ancak %15 kasa komisyonu düşülür, beraberlikte ise 1 e 8 kazanç elde edersiniz.

Bakara oyununda kasa ve oyuncunun amacı 9 a en yakın skora sahip olmaktır. Hangi koşullarda, ekstra kart çekilebileceği tamamen kurallara göre belirlenmiştir ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Bahis şirketleri tarafından sunulan en yüksek oranları burada bulabilirsiniz.

Kaynak: bayrulet.com

Son Güncelleme: 10.08.2017 15:26
Anahtar Kelimeler:
Bahis şirketleri
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