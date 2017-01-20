Kredi kullanmada temel koşul elbette ki öncelikle gelir belgesidir. Fakat özel sermayeli bankalar kampanyalarla gelir belgesi olmadan kredi imkanı gibi kredi akımı başlatmışlardır. En kolay kredi veren bankalar sayesinde, maaş bordrosuz kişiler ve öğrenciler de kredi kullanabilecek duruma gelmiştir. Kolay kredi kullanabilmek, bankalar arası faklılık göstereceği gibi önemli olan husus kredi notudur.

Kredi notu yüksek olan kişiler istediği bankadan kolayca kredi çekebilmektedir. Dahası 0 faiz ile kefilsiz ve uzun vadeli birçok ayrıcalıktan faydalanabilmektedir. Ama kredi notunuz düşük ise bankaların bu konuda işleyişleri esneklik gösterip o yıl içindeki koşullarını da incelemek gerekmektedir. Banka ile daha önceden herhangi bir ilişkisi olmayanlar için de çekilecek kredi türüne göre de istenilen evraklar farklılık göstere bilmektedir. Ev kredisi ve araç kredisi için malın ipotek ettirilmesi, çalışan biri iseniz gelir belgesi, farklı gelir kaynağı mesela kira geliri gibi, emekliler için emeklilik belgesi veya şirket sahibi iseniz firma belgeleri istenmektedir. Fakat bu belgelerin zorunluluk durumu da bankalara göre farklılık göstere bilmektedir.

En Kolay Kredi Veren Bankalar

Yaptığımız araştırmada, en kolay kredi veren bankalar denince akla gelen ilk bankalar şunlardır; Şekerbank, Denizbank, ING Bank, Odeabank, HCBC Bank ve Finansbank.

Finansbank

En kolay kredi veren bankalar denilince ilk sırada yerini alır. Dosya masrafsız, gelir belgesiz, kefilsiz kredi imkanı sunar. SMS ile başvuru kabul eder ve öğrencilerin kredi kullanmak için tercih ettiği ilk bankadır.

Odeabank

Özel sermayeli bir banka olup bankacılık sektöründe yenidir. Bankanın yeni olması ve müşteri potansiyelini yükseltmeye hedefli oluşu ile kolay kredi kullanmak isteyenler için sık kullanılan bankalardan biri olmuştur.

Denizbank

Yapmakta olduğu kampanyalar ve atılımlardan dolayı adını sıkça bahsettiren bir banka olmuştur. Hızlı ve kolay kredi imkanlarıyla dikkat çekmiştir. 5000 TL ile 30000 TL’ye kadar farklı faiz oranları ile cazip kredi imkanları sağlamaktadır. Kefilsiz, dosya masrafsız, gelir belgesiz uygun faizli kredi için oldukça ekonomik bir bankadır. Kredi başvurunuzun cevabı hemen gelmektedir.

ING Bank

Türkiye’de yabancı sermayeli bir banka olarak açılmıştır ve yüksek karlı finansman olanakları sağlıyor. Rekabetçileri içerisinde müşteri potansiyelini yüksek tutmayı hedefler. Düşük faiz ve uygun kredi oranlarıyla tercih edilen bir bankadır.

HSBC

En kolay kredi veren bankalar içinde olan HSBC Bank için gerekli olan evraklar gelir belgesi, kimlik, SSK bilgileri ve faturalar. Son zamanlarda öğrencilere yönelik düzenlenen kampanyalar ile ön plana çıkmıştır.

Şekerbank

Diğer bankalar gibi Şekerbank da kolay kredi imkanı sunmaktadır. Bankanın müşterisi olmanız avantajdır. Bu durum kredi alımınızı bir adım hızlandırır ve gereksiz birçok evrakla uğraşmaktan kurtulursunuz.

Yukarıda belirtilen tüm bankalar için SMS başvurusu ya da banka şubelerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

En Kolay Kredi Veren Bankalar Başvurusu Yapılırken İstenebilecek Ek Belgeler: