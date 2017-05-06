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En İyi Ve Güncel Oyunların Tek Adresi

Herkesin bilgisayar da ve telefonda oyun oynadığı bir gerçek arkadaşlar..

En İyi Ve Güncel Oyunların Tek Adresi

Herkesin bilgisayar da ve telefonda oyun oynadığı bir gerçek arkadaşlar..

06 Mayıs 2017 Cumartesi 01:39
17 Okunma
En İyi Ve Güncel Oyunların Tek Adresi

Oyun oynamak her yaştan insanın yapacağı bir eylem.Kimisi eğlenmek için kimisi boş vakitlerini geçirmek için kimisi de oyun oynama bağımlısı olduğundan ister istemez oyun oynuyor.Oyunlar çocukluğumuzdan beri hayatındaki yerini korumuş ve çok çeşitli oyunlar türemiştir.

Bunlar genellikle savaş oyunları ve zeka oyunları gibi rabet edilen türleri vardır.Şimdi sizlere tanıtmış olacağımız sitede ise özelikle Ninja Oyunları bulunmaktadır.Yani aklınıza gelebilecek bu tarz tüm oyunları bu sitede rahatlıkla bulabilirsiniz.Üstelik telefon ve tablet gibi cihazlarda da sorunsuz bir şekilde oyun oynayabilirsiniz.Tamamen ücretsiz ve en güncel, süper oyunları bu adresten sorunsuzca takip edebilirsiniz.Son zamanlarda moda olan Ninjago Oyunlarınada yer verilmiş bu sitede.Kısacası aksiyon ve macera severlerin ayrılamayacağı bir adres gibi gözüküyor.Ülkemizde pek çok oyun sitesi var fakat çoğu reklamdan gözükmüyor.Oyun öncesi reklam, arası reklam, reklam da reklam.Tamamen kullanıcıyı iten ve sömürgeye dayanan bir yapı oluşturmuş.Sizde bunların sıkıldıysanız eğer size önerim bu site olur.Üstelik daha başka pek çok kategoride oyun bulunuyor.Özellikle son eklenen Efsane Savaşçılar oyunu tam bir harika diyebilirim.Oyunda yunan tanrıları karakterleriyle eşsiz ve soluksuz bir savaş sürüyor.Puan toplayarak asker sayınızı arttırıyor ve saldırıyorsunuz.Kazandığınız paralar ile askerlerin gücünü ve savunmanızı güçlendiriyorsunuz.Oyun tam bir harika diyebilirim, ilk açtığımda bırakamadım bir türlü.Anca oyunu bitirince rahatladım :D Klasik savaş oyunlarından çok farklı ve grafikleri çok iyi.Bu tarz yüzlerce oyun var eminim başından kalkmak istemiyeceksiniz.Bir başka oyun ise Parmak Güreşi oyunu çocukken arkadaşlar ile oynardık bu oyunu.Şimdi ise bilgisayarda online olarak arkadaşımız ile oynayabiliyoruz.Tamamen zekaya dayalı bir oyun sonuçta kimsenin parmağında bir kas kütlesi yok.Kim önce hamle yapar ve kurnazlık yapar ise o kişi rahatlıkla oyunu kazanabiliyor.Kaba kuvvete gerek yok çünkü...

Son olarak şunları eklemek isterim http://www.ninjaoyunlari.com sitesi Türkiye'deki oyun sektörüne farklı bir boyut kazandırmış diyebilirim.Her kitleye hitap etmesi ve hızlı ve stabil çalışan bir sistem, insan daha fazla ne isterki?Burdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.Umarım android ve ios cihazlarda da bu tarz oyunları görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Ninja OyunlarıNinjago Oyunları
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