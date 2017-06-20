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En İyi Leke Giderici 5 Krem

İşte tercih edilebilecek en iyi leke kremleri bu yazımızda..

En İyi Leke Giderici 5 Krem

İşte tercih edilebilecek en iyi leke kremleri bu yazımızda..

20 Haziran 2017 Salı 17:21
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En İyi Leke Giderici 5 Krem

Krem Leke kremleri, cilt lekelerine karşı kesin çözümler sunmakta olan ürünlerdir. Güneş lekeleri, doğum sonrası lekeler, yaşlılık lekeleri gibi sorunları ortadan kaldırmaya yarayan bu kremler leke sorununu kısa sürede kolayca ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir. Bu alanda tercih edilebilecek en iyi leke kremleri ise şu şekilde sıralanır:

Sinoz Leke Kremi:

Türkiye’nin tercihi haline gelen sinoz leke kremi, lekeleri geçirmek için kullanılabilecek yollardan biridir. Sinoz leke kremi kullanılarak güneş kaynaklı lekeler ve çiller, sivilce sonrası lekeler, hamilelik sonrası lekeler, yaşlılık lekeleri ve epilasyon sonrası lekelerde iyi sonuçlar alınabilir. Bu tarz lekelerin cilt üzerinde oluşturduğu renk koyuluklarını ve farklılıklarını ortadan kaldırmak için sinoz leke kremi kesin sonuçlar vermektedir. İçeriğinde cilde zararlı olan hiçbir kimyasal madde bulunmaz. Lekelere etki eden krem cildin kısa süre içinde sağlığına kavuşmasını sağlarken, cildi ipeksi bir güzelliğe kavuşturur. Ayrıca hassas ciltlerin kullanımı içinde uygun olacak bir üründür. Yaz aylarında güneşin tadını çıkaramayan ve tatili gönüllerince yapamayan kişiler için kullanılması önerilen bir yöntemdir. Bu sayede cilt kızarıklıkları, kaşıntılar, lekeler, renk farklılıkları sorunu bir daha hiç yaşanmamak üzere ortadan kalkmış olacaktır.

Biolog Leke Kremi:

Cilt lekelerini bitkisel çözüm ile ortadan kaldıran biolog leke kremi cilt için yararlı olan bir içeriğe sahiptir. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan güneş lekelerine karşı çekilen sıkıntıları tamamen geride bırakmak için geliştirilmiş bir üründür. Yara ve yanık izleri, cilt lekeleri, sivilce lekeleri, ciltte oluşan renk farklılıkları, hamilelik sonrası oluşan lekeler, yaşlılıkta oluşan lekeleri tamamen ortadan kaldıracak bir üründür. Ayrıca cildi eski sağlığına geri döndürürken, yumuşak ve canlı görünmesini sağlar. Işıl ışıl ve sağlıklı görünen bir cildin ortaya çıkmasını sağlayan biolog leke kremi içeriğindeki maddeler sayesinde cilt yüzeyinde görülen renk farklılıklarının tamamen ortadan kalkması için sonuçlar almanızı sağlar. Avrupa’nın ve Amerika’nın en çok tercih edilen kremi olarak aynı başarısını Türkiye’de de göstermeye devam etmektedir.

Watsons Procsin Leke Kremi:

Çeşitli nedenlerden dolayı cilt üzerinde lekeler meydana gelebilir. Özellikle güneş, mevsim şartları, yaşlılık, doğum sonrası gibi nedenler bu lekelerin en sık görüldüğü zamanlardır. Bu tarz riskli dönemlerde deride pigmentasyon meydana gelir. Deride oluşan bu durum ciltte lekelere ve renk değişimlerine zemin hazırlar. Proscin leke kremi, içeriğinde UVA ve UVB filtreleri bulunduran bir leke kremidir. Bu sayede güneşin cilde etki ederek cilt lekeleri oluşturmasını tamamen engellemiş olur. Aynı zamanda cildin ışıltılı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Nivea Leke Kremi:

Vital leke kremi Nivea’nın yaşlanma geciktirici ve leke kremi diye piyasaya sürdüğü leke kremleri arasındadır. İçeriğinde bulunan soya özü, ciltte oluşacak olan yaşlanma belirtilerini en aza indirgerken, cilt tonunda yaşanan düzensizlikleri tamamen ortadan kaldırır. Gözle görülür şekilde sonuçlar veren nivea leke kremi, ayrıca cildin ışıldamasını ve daha genç gözükmesini sağlar. Yüze dairesel hareketlerle uygulanırken, gece ve gündüz olmak üzere kullanılabilecek bir kremdir. Sonuçları ise kısa süreler içinde göstermeye başlar. Nivea leke kremi uygulanırken masaj yapılarak, dairesel hareketlerle krem uygulanmalıdır.

Philosophy Miracle Worker Dark Spot Corrector:

Güneş lekeleri, cilt lekeleri ve renk farklılıklarına karşı kullanılan oldukça etkili bir krem olarak piyasada bulunuyor. İçeriğindeki C ve B3 vitaminleri de cilde ışıltı katarken, cildin rengini eşitlenmesine imkan tanıyor. Ayrıca E vitamini açısından da oldukça zengin olan bu krem cildin daha sağlıklı görünmesi için iyi sonuçlar veriyor.

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Son Güncelleme: 20.06.2017 17:29
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