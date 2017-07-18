En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da

Bu yazımızda sizler için en güzel kız isimleri ve anlamlarını hazırladık. www.isimportal.com adresinde bulunan 19.000 isimler anne ve baba adayları için özenle hazırlanmıştır.
Çocuklarına daha önce duyulmamış isimler arasından seçim yapmak isteyenler için bu yazıda modern isimler kız isimleri olarak sıralanıyor. Ebeveynlerin isim aramak konusunda yaşadığı sıkıntılarda fikir alabilecekleri bu yazıda çeşitli kız isimleri listeleniyor. İşte bu isimlerden bazıları.
Çok Duyulmamış Modern Kız İsimleri
- Akşın: Beyaz tenli kadın
- Armina: Emine, cesur
- Amine: Cesur, korkusuz
- Belgi: İşaret
- Binay: Bin Ay kadar güzel
- Biray: Eşi olmayan, Ay gibi
- Caneda: Samimi kimse
- Didar: Yüzü güzel kişi
- Dilde: Ünlü, adından söz ettiren kimse.
- Efil: Rüzgardan kaynaklanan dalgalanma hareketi
- Efsun: Büyü, sihir
- Erda: Beyaz karınca
- Eva: Havva
- Ferzin: Kraliçe
- Feris: Şık, nazik
- Gazel: Sevgi konulu manzume
- Gece: Günün zıttı, güneş battıktan sonraki zaman
- Henna: Kına ağacı
- Hera: Analığın yüceliğini tmsil eden mitolojik tanrıça
- Hevin: Sevda
- İyem: iyilik, güzellik
- İlma: Parlatma, gösterme
- İlsu: Ülkenin bereketi, suyu
- İmer: Zengin
- Jeyan: Kızan, kükreyen
- Kayra: Tanrı’dan gelen iyilik
- Lema: Parlama
- Lemis: Dokunma
- Keyan: Lüks
- Lila: Açık mor
- Mehir: Ay parçası
- Maral: Dişi geyik
- Merze: Mercan
- Parla: Parlama eylemi gösterme
- Rima: Dşi ceylan yavrusu
- Ruhan: Güzel kokan
- Sel: Su taşkını
- Selis: Söz
- Talha: Güzellik
- Talia: Güzel
- Vira: Durmaksızın
- Zehre: Çiçek
- Zişan: Şerefli
İşte modern isimler kız isimleri seçenekleri arasında en az duyulmuş isimler bu şekilde sıralanıyor. Anne babalar çocuklarına duyulmamış, yeni ve güzel anlamlı isimler vermeyi tercih edebiliyor. Böyle durumlarda geleneksel isimlerin dışına çıkarak bunlar gibi değişik isim arayışlarına gidilebiliyor.
Farklı isim arayışındaki aileler için fikir oluşturmak üzere hazırlanan bu listede yer alan isimlerin tümü kız çocukları için oluşturulan ve modern isimlerden meydana geliyor. Çok kişide olmayan modern isimler kız isimleri tercih eden ebeveynler bu isimler arasından seçim yapabilir.
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