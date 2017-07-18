En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da

Bu yazımızda sizler için en güzel kız isimleri ve anlamlarını hazırladık. www.isimportal.com adresinde bulunan 19.000 isimler anne ve baba adayları için özenle hazırlanmıştır.

Çocuklarına daha önce duyulmamış isimler arasından seçim yapmak isteyenler için bu yazıda modern isimler kız isimleri olarak sıralanıyor. Ebeveynlerin isim aramak konusunda yaşadığı sıkıntılarda fikir alabilecekleri bu yazıda çeşitli kız isimleri listeleniyor. İşte bu isimlerden bazıları.

Çok Duyulmamış Modern Kız İsimleri

Akşın: Beyaz tenli kadın

Armina: Emine, cesur

Amine: Cesur, korkusuz

Belgi: İşaret

Binay: Bin Ay kadar güzel

Biray: Eşi olmayan, Ay gibi

Caneda: Samimi kimse

Didar: Yüzü güzel kişi

Dilde: Ünlü, adından söz ettiren kimse.

Efil: Rüzgardan kaynaklanan dalgalanma hareketi

Efsun: Büyü, sihir

Erda: Beyaz karınca

Eva: Havva

Ferzin: Kraliçe

Feris: Şık, nazik

Gazel: Sevgi konulu manzume

Gece: Günün zıttı, güneş battıktan sonraki zaman

Henna: Kına ağacı

Hera: Analığın yüceliğini tmsil eden mitolojik tanrıça

Hevin: Sevda

İyem: iyilik, güzellik

İlma: Parlatma, gösterme

İlsu: Ülkenin bereketi, suyu

İmer: Zengin

Jeyan: Kızan, kükreyen

Kayra: Tanrı’dan gelen iyilik

Lema: Parlama

Lemis: Dokunma

Keyan: Lüks

Lila: Açık mor

Mehir: Ay parçası

Maral: Dişi geyik

Merze: Mercan

Parla: Parlama eylemi gösterme

Rima: Dşi ceylan yavrusu

Ruhan: Güzel kokan

Sel: Su taşkını

Selis: Söz

Talha: Güzellik

Talia: Güzel

Vira: Durmaksızın

Zehre: Çiçek

Zişan: Şerefli

İşte modern isimler kız isimleri seçenekleri arasında en az duyulmuş isimler bu şekilde sıralanıyor. Anne babalar çocuklarına duyulmamış, yeni ve güzel anlamlı isimler vermeyi tercih edebiliyor. Böyle durumlarda geleneksel isimlerin dışına çıkarak bunlar gibi değişik isim arayışlarına gidilebiliyor.

Farklı isim arayışındaki aileler için fikir oluşturmak üzere hazırlanan bu listede yer alan isimlerin tümü kız çocukları için oluşturulan ve modern isimlerden meydana geliyor. Çok kişide olmayan modern isimler kız isimleri tercih eden ebeveynler bu isimler arasından seçim yapabilir.