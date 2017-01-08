İpek eşarp
, şık görüntüsü ve estetiği ile birçok kadını cezbetmektedir. Fakat ipek eşarbı kullanmak diğer eşarplara göre biraz daha zordur. Eşarp markaları
genel olarak ipek eşarp fiyatları
nı daha yüksek belirler. Çünkü ipek, yapısı ve dokuması itibari ile özel bir kumaş türüdür.
İpek Eşarp Kıyafetlerle Nasıl Kombinlenir?
İpek eşarp
hiç kuşku yok ki tesettürlü bayanların tarzına ışıltı ve asalet katar. Tercih edeceğiniz kıyafet sade tasarımlı, düz renkli ve minimal formlarda ise desenli ya da çok renkli bir eşarp kullanabilirsiniz. Böylece sade görüntünüze bir parça hareket kazandırmış olursunuz. Asimetrik ve geometrik desenli ipek eşarplar, kombininize ultra modern bir hava katar. Çiçek desenli ve karışık baskılı ipek eşarplar, geleneksel ve asil bir görüntü sağlar. Parlak renkli ve batik görünümlü, tribal ya da etnik desenli ipek eşarp modelleri ise bohem stilinize harika bir biçimde ayak uydurur.
Kıyafetiniz renkli, karışık desenli, volanlı, dantelli, tüllü ya da fazla detaylı ise düz renk ve sade formlara sahip bir ipek eşarp takmanızı öneririm. Bu sezonun en trendy renklerinden olan duman rengi, antrasit, yanık turuncu, kobalt mavisi, mercan rengi, bordo, patlıcan moru, pudra pembesi ve ekru gibi renkleri tercih edebilirsiniz.
İpek Eşarp Nasıl Kullanılır?
İpek eşarbı kullanması çok kolay olmamakla birlikte doğru teknikler ile yapılabilmektedir. İpek, doğası itibariyle kaygan bir kumaş olduğu için eşarbın altına bir sabitleyici unsur gerekir. Bu yüzden ipek eşarbın içine penye bir bone takarak örtüyü başınızda sabitleyebilirsiniz. Burada saten gibi kaygan kumaşlardan boneler asla kullanılmamalıdır. Saten boneler, ipek eşarbın altından hem kayacak hem de estetik olmayan kötü bir görüntü oluşturacaktır.
Penye boneyi taktıktan sonra ipek eşarbınızı bağlamanız gerekir. Eşarbın duruşunun bozulmaması için başın hemen üstünden ve kulak üstünden olmak üzere iki yerden toplu iğne ile sabitlenmelidir. Fakat ipek, çok hassas bir kumaş türü olduğu için çok ince ve çelik iğnelerin kullanılmasını tavsiye ederiz. Böylece eşarbınız zedelenmez. Kalın ve farklı materyallerden yapılmış toplu iğneler ipek eşarbınızın deforme olmasına ve ip çekmelerine neden olacaktır. Bu durum eşarbın ömrünü bir hayli kısaltacaktır.
Marka Eşarplar
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