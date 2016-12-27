Herkes, evinin tüm odalarının güzel olmasını ister ancak, daha doğmadan büyük bir heyecanla doğacak bebeklerinin odasının en güzel olması için aileler büyük çaba sarf ederler. Bebeğinizin cinsiyeti belli olduktan sonra, bebek odası rengini, perdesini, modelini bebeğin cinsiyetine göre belirlenir. Bebek odasının rengini belirledikten sonra bebek perdesi rengi hakkında da seçim yapmanız kolaylaşır. Renk uyumuna karar verdikten sonra, bebeğiniz kız ise, çiçek modelli, çizgi film karakterli modelleri, pembe, lila, mor gibi renklerde seçebilirsiniz. Bebeğiniz erkek ise araba, top gibi figürlerin bulunduğu bebek perde
modellerinden seçiminizi yapabilirsiniz. Bebeğinizin zevkleri söz konusu olmadığı için pastel tonlarda yıldızlı, kalpli, çiçekli modelleri seçmeniz doğru olacaktır.
İlke bebek olarak en kaliteli bebek odalarını sunduğumuz gibi bebek odalarını ön plana çıkaran bebek odası perdesi modellerini de sunmaktayız. Ebeveynlerin bebek odası perdesi tercih ederken bazı hususlara dikkat etmesi gerekir. En önemli hususlardan biri de sağlıklı kumaşlardan üretilmiş olmasıdır. Bebekler güneş ışınlarına fazlasıyla ihtiyaç duyduklarından odayı gündüz tamamen karartmayan modellerden seçim yapmak önemli bir husustur. Ayrıca pratik olması, toz toplamaması da fayda sağlayacak özelliklerdendir. Renklerin ferah ve aydınlık renkler olması gerekir. Sitemizde sunduğumuz bebek perde modelleri kaliteli markaların üretmiş olduğu, garanti belgeli özel ürünlerdir. Kolay temizlenebilir özelliği olan perdeler, bebeğinizin odasının temiz olmasını büyük ölçüde etkiler. En çok tercih edilen modeller arasında dekoratif amaçlı perdeler bulunmaktadır. Bu modeller hem odada düzenli ve şık bir görüntü sunar hem de kolay yıkanabilir özelliği sayesinde ideal bebek perdesi modellerindendir. Bu perdeleri satın alırken altında bir kat güneşlik bulunması tavsiye edilir. Aksi takdirde kumaşta güneşten dolayı solmalar görülebilir.
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