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En Çok Tercih Edilen Tesbih Modelleri

Tesbih modelleri ve fiyatları tesbih tanesinin üretimine, çıkarılmasına ve doğada bulunma miktarına göre değişmektedir.

En Çok Tercih Edilen Tesbih Modelleri

Tesbih modelleri ve fiyatları tesbih tanesinin üretimine, çıkarılmasına ve doğada bulunma miktarına göre değişmektedir.

13 Kasım 2017 Pazartesi 15:24
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En Çok Tercih Edilen Tesbih Modelleri

Erkeklerin günlük hayatta ellerinden neredeyse hiç düşürmedikleri tesbihler üretimi ve seçimi oldukça zor olan aksesuarlar arasında yer alıyor. Tesbih çekmek kendi içinde farklı bir kültür ve dünya. Tesbih çekme alışkanlığının Türklere İslam inancı ile birlikte geldiğine inanılmakta. Eski zamanlarda ibadet esnasında edilen dua sayısını tespit etmek amacıyla kullanılırken günümüzde daha çok stres atmayı ve rahatlamayı sağlayan bir aksesuara dönüşmüş durumda. Tesbihin tdk tanımına baktığımızda “Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi” diye anlatılsa tesbih özellikle erkeklerin dünyasında oldukça özel ve kıymetli bir aksesuar.

Peki tesbihi bu kadar kıymetli ve özel yapan nedir? Bu sorunun yanıtı hiç şüphesiz ki tesbihi oluşturan tanelerdir. Tesbih modelleri işçiliğinde kullanılan tanelere göre isimlendirilirler. Bunlar arasında en bilinenleri kehribar taşından yapılan kehribar tesbih, oltu taşından üretilen oltu tesbih, gümüş ve altın tesbihlerdir. Tesbih çeşitleri isimlerine daha bir sürü farklı model ve tasarım eklenebilir ama erkekler tarafından en özel yerde duran ve tesbih koleksiyonerlerinin mutlaka koleksiyonunda görmek isteyecekleri tesbih çeşitleri bunlardır.

Tesbih modelleri ve fiyatları tesbih tanesinin üretimine, çıkarılmasına ve doğada bulunma miktarına göre değişmektedir. Doğada çıkarılması zor olan kehribar tesbihler fiyat olarak en pahalı tesbih modelleri arasında yer alırlar. Kehribar tesbih çeşitleri, damla kehribar ve sıkma kehribar tesbih diye ikiye ayrılırlar. Damla kehribar tesbihler doğrudan doğada fosil halinde bulunan ve yer altında zamanla katılaşan kehribar taşına şekil verilerek üretilirken sıkma kehribarlar doğrudan kehribar taşından değil kehribar taşının tozu ve bazı plastik renkli maddelerin karıştırılmasıyla üretilirler. Sıkma kehribarlar en ucuz tesbih modelleri arasında yer alırken damla kehribarlar için büyük bir meblayı gözden çıkarmak gerekebilir. Kehribar tesbihler yine kendi içlerinde kesim yöntemlerine göre arpa kesim, damla kesim ve kapsül kesim olarak sınıflandırılırlar.

Bir diğer özel tesbih modeli ise oltu taşı tesbihlerdir. Türkiye’nin Erzurum bölgesi, adeta bir oltu taşı cennetidir. Gerçek oltu taşı tesbihler Erzurum’da üretilmektedir. Piyasada Gürcistan oltusu adıyla tam oltu olmayan daha uygun fiyatlı tesbihler de satılabilmektedir. Oltu taşı tesbihin özellikleri incelendiğinde en önemli faydası kişideki negatif enerjiyi çekmesidir. Bu yönüyle ünlenen oltu taşı oldukça pahalıdır. Ucuz tesbih arıyorsanız oltu taşı tesbih ya da kehribar tesbih size hitap etmeyebilir. Fakat ömür boyu kullanabileceğin bir aksesuar için kesinlikle bu iki tesbih çeşidinden birini tercih etmenizi öneririz.

Siz de hemen www.aniyuzuk.com/tesbih adresine gelerek gerçek kalitede üretilen kehribar tesbih ve oltu tesbih modellerimizi inceleyebilir, güvenle satın alabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oltu TesbihSıkma Kehribar Tesbih
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