Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı

Firmamız 1996 yılından bu yana hasta karyolası sayesinde faaliyet gösterir. Hasta yatakları hastanız için önemli bir üründür. Hastanızın özellikle tedavi sürecine olumlu etkisi olan bir üründür. Sürekli yatan bir hasta için yattığı yer oldukça önem arz etmektedir. Bu hastanın yattığı yer sağlam, güvenilir ve temiz olmalıdır. Hasta yatakları işte bu noktada ön plana çıkmaktadır. Hasta yatağı hastanın güvenliğini sağlayan, antibakteriyel özelliği sayesinde yatağın ilk günkü temizliğinde olmasını sağlayan ve sağlam olan bir yatak çeşididir.

Hasta yataklarının kullanımı ülkemizde özellikle son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Bu artan talep sonucu hasta yataklarının üretimi de artış göstermiştir. 2010 ve sonrası yıllarda ise hasta yatağı kullanımı tavan yapmıştır. Bu nedenden ötürü de birçok firma bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Emek sağlık firmamız ise bu firmalardan çok önce bu sektörde faaliyet göstererek kalitesini kanıtlamıştır. Ayrıca firmamız imalat sektöründe de faaliyet gösterir. Birçok firma sadece satış alanında faaliyet gösterirken firmamız hasta karyolası imalatı da yapmaktadır. Firmamız imalat sektöründe faaliyet gösterdiği daha uygun fiyatlarla hasta karyolası satın alabilirsiniz. Firmamız uygun fiyatlarla kaliteli hasta yatağı satış ve kiralama hizmeti vermektedir.