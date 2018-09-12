Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93225
ALTIN
244.224
DOLAR
6.3599
STERLİN
8.2612
EURO
7.3650
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Hiddink'in yeni adresi Çin
Hiddink'in yeni adresi Çin

Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı

Emek sağlık firmamız kaliteli hizmet anlayışıyla hasta yatağı sektörüne liderlik eden bir firmadır. Firmamız bu sektörün en eski ve en kaliteli firmalarından biridir.

Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı

Emek sağlık firmamız kaliteli hizmet anlayışıyla hasta yatağı sektörüne liderlik eden bir firmadır. Firmamız bu sektörün en eski ve en kaliteli firmalarından biridir.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:58
0 Okunma
Emek Sağlıktan İndirimli Hasta Yatağı

Firmamız 1996 yılından bu yana hasta karyolası sayesinde faaliyet gösterir. Hasta yatakları hastanız için önemli bir üründür. Hastanızın özellikle tedavi sürecine olumlu etkisi olan bir üründür. Sürekli yatan bir hasta için yattığı yer oldukça önem arz etmektedir. Bu hastanın yattığı yer sağlam, güvenilir ve temiz olmalıdır. Hasta yatakları işte bu noktada ön plana çıkmaktadır. Hasta yatağı hastanın güvenliğini sağlayan, antibakteriyel özelliği sayesinde yatağın ilk günkü temizliğinde olmasını sağlayan ve sağlam olan bir yatak çeşididir.

Hasta yataklarının kullanımı ülkemizde özellikle son yıllarda oldukça artış göstermiştir. Bu artan talep sonucu hasta yataklarının üretimi de artış göstermiştir. 2010 ve sonrası yıllarda ise hasta yatağı kullanımı tavan yapmıştır. Bu nedenden ötürü de birçok firma bu alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Emek sağlık firmamız ise bu firmalardan çok önce bu sektörde faaliyet göstererek kalitesini kanıtlamıştır. Ayrıca firmamız imalat sektöründe de faaliyet gösterir. Birçok firma sadece satış alanında faaliyet gösterirken firmamız hasta karyolası imalatı da yapmaktadır. Firmamız imalat sektöründe faaliyet gösterdiği daha uygun fiyatlarla hasta karyolası satın alabilirsiniz. Firmamız uygun fiyatlarla kaliteli hasta yatağı satış ve kiralama hizmeti vermektedir.

Emek sağlık olarak yılın bazı aylarında indirimli hasta yatağı kiralama yapmaktayız. Firmamızın internet sitesini takip indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Emek sağlık sadece indirimli fiyatlardan satış yapmaz aynı zamanda Türkiye’nin en kaliteli ürünlerinin satışını ve kiralamasını yapar. Emek sağlık olarak hasta yatağı sektöründe Türkiye’nin en büyük firmasıyız. Uygun fiyata kaliteli ürün verebilen ender firmalardan biriyiz. Firmamızı birçok vatandaş tercih ettiği gibi, hastane, huzurevi ve medikal firmaları gibi yerlerde oldukça sık bir şekilde tercih eder. Firmamızın yatakları yukarıda da bahsettiğimiz üzere oldukça güvenli ve temizdir. Üretim sürecinde fırın boyası kullanan firmamız yatağın antibakteriyel özelliğe sahip olmasına yardımcı olur. Kaliteli yan korkuluk ve başlık kullanan Emek sağlık yatağın güvenliğine oldukça dikkat etmektedir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasta YatağıHasta Yatağı KiralamaEmek Sağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir
Alpemix Nedir ve Nereden İndirilir
Online Kitap Mağazası KTPKitabevi.com
Online Kitap Mağazası KTPKitabevi.com
Bebek Kapı Süsleri Hakkında
Bebek Kapı Süsleri Hakkında
Buca Vaillant Kombi Servisi
Buca Vaillant Kombi Servisi
Kazı Kazan Kartları ve Online Çekilişler Yeni Bir Devrim
Kazı Kazan Kartları ve Online Çekilişler Yeni Bir Devrim
Paratoner ve Topraklama Çözümleri
Paratoner ve Topraklama Çözümleri
Ankara ve Çevresinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler
Ankara ve Çevresinde Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler
Hediyenin En Lezzetli Hali: Meyve Sepeti
Hediyenin En Lezzetli Hali: Meyve Sepeti
Kaçırılmayacak Kurban Bayramı İndirimleri
Kaçırılmayacak Kurban Bayramı İndirimleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ