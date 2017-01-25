Embriyo Donasyonu, çocuk sahibi olamayanlar için en büyük umut

Bunun en büyük sebepleri arasında genetik faktörler bulunabileceği gibi, günümüz dünyasına bağlı olarak çevresel faktörler de kişilerin üreme niteliklerini oldukça büyük oranda etkilemiştir. Bu yüzden birçok çift çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başvurmayı tercih etmektedir. Çiftlerin çocuk sahibi olabilmesini sağlamak adına da pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en çok tanınanlarından biri embriyo donasyonu tedavisi olarak bilinmektedir. Embriyo donasyonu tamamen sağlıklı bireylerden alınan üreme hücrelerinin, kendi hücreleriyle çocuk sahibi olamayacak olan çiftlere transferininin gerçekleştirilmesi olarak açıklanabilmektedir.

Kimler için uygundur?

Embriyo donasyonu, hem anne hem de baba adayında gebeliğe engel sorunların var olması durumunda tercih edilmesi daha doğru olan bir yöntemdir. Sağlıklı bireylerin sperm ve yumurtalarından elde edilen embriyo, gebeliğe mani sorunları olan anne adayının rahmine yerleştirilmektedir. Tabii tercihli bir durumdur. Çiftin her ikisinde sorun olmaması durumunda da uygulanmasında bir sakınca yoktur. Kıbrıs’ta uygulanabilen embriyo donasyonu hakkında detaylı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz. http://www.kibristupbebekmerkezi.com.tr/embriyo-donasyonu/

Dünyada oldukça fazla olarak uygulanmaktadır. Zira yüksek başarı oralarına sahip olduğu dikkat çekmektedir. Ancak embriyo donasyonu yalnızca belirli şartlarda yapılmaktadır. Çiftlerden herhangi birinin ya da ikisinin hiçbir şekilde çocuk sahibi olmayacağının anlaşılması ya da doğrudan infertilite tedavisine yoğunlaşıldığında genellikle embriyo donasyonu en çok tercih edilen yöntemlerden birisi olarak dikkat çeker. Embriyo donasyonu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız . Sağlıklı bireylerden alınan üreme hücreleri alınmadan önce, bu bireyler uzmanlar yardımıyla birçok teste tabi tutulmakta ve çeşitli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bunu yapan hastanenin ya da kliniğin kalitesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda anne ve baba çocuklarına vermek istediği genetik faktörleri belirleyebilmektedirler. Bununla ilgili olarak anne ya da baba tamamen çocuklarına vermek istedikleri genetik özelliklere bağlı olarak bir donör seçebilmektedirler.

Anne ve babanın isteklerine bağlı olarak seçilen yeni sağlıklı bireylerden alınan embriyonun dışarıda döllenmesi sağlanmaktadır. Daha sonra bu döllenmiş yumurta yani zigot, 40 haftasını geçireceği ana rahmine yerleştirilir. Buna transfer adı verilmektedir. Transferden sonra annenin sağlık durumu düzenli olarak takip edilmekte ve bununla alakalı olarak bütün süreçler hamileliğe uygun olarak sürmektedir. Embriyo takibi yapan uzman doktorlar sayesinde bu tedaviden başarılı sonuç almak oldukça kolaydır. Birlikte tedaviye gelen anne ve baba adayları kendilerine yapılacak olan testlerden sonra embriyo donasyonuna uygun olup olmadığını öğrenir ve daha sonra ise sağlıklı bireylerden üreme hücresi alınması ve ana rahmine transfer yapılması süreçlerine geçilmesi sağlanır.