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Eleştirilerin Odağındaki Takım Arsenal

Son yıllara baktığımızda Arsenal futbol takımının kaderi hep aynı..

Eleştirilerin Odağındaki Takım Arsenal

Son yıllara baktığımızda Arsenal futbol takımının kaderi hep aynı..

30 Mart 2017 Perşembe 18:51
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Eleştirilerin Odağındaki Takım Arsenal

Kulüp Arsene Wenger yönetiminde sezona iddialı bir şekilde giriyor, bir süre tüm kulvarlarda yarışın içinde yer alıyor. Ancak ciddi maçlardan sonra havlu atan takım hep Arsenal oluyor. 2016-2017 sezonunda da son 5-6 yılda yaşananların aynısı yaşandı.

Başarısızlık Sürüyor

1996-1997 sezonunda başına geçen Arsene Wenger, son şampiyonluğunu 2004 yılında yaşadı. Arsenal taraftarlarının 13 yıldan beri Premier Lig’de yüzü gülmüyor. Kulüp, bu sezon da Premier Lig’de lider Chelsea’nin bitime 11 hafta kala tam 16 puan gerisinde ve havlu atmış durumda.

Şampiyonlar Ligi ise Arsenal taraftarı için oldukça üzücü bir yarışmaya dönüştü. Çünkü sezona hep iddialı giren Arsenal, Şampiyonlar Ligi’ne son 6 sezondur 2. turda veda ediyor. Üstelik bu turların büyük çoğunluğunda Bayern Münih’e elendi. Arsenal’in tek tesellisi uzun bir süredir FA Cup. Son 3 sezonda 2 kez FA Cup’ı müzesine götüren Arsenal, bu sezonda da yarı finalde mücadele edecek.

Eleştiri Oklarının Hedefi Arsene Wenger

Şampiyonlar Ligi ikinci turda Bayern Münih’e toplamda 10-2 mağlup olan Arsenal’de, Arsene Wenger’in geleceği her zaman olduğu gibi yine tartışma konusu. Arsene Wenger’e yöneltilen en büyük eleştiri, Barcelona’ya benzemeye çalışması. Zira, Arsene Wenger Barcelona’ya hayranlığını her zaman dile getiriyor. Görünen o ki Arsenal, Barcelona gibi top oynamaya çalıştıkça başarısız olmaya devam edecek. Otoritelere göre Arsenal, taklidi bırakıp zihinsel gücünü geliştirerek 2000’li yılların başındaki ruha geri dönmeli.

Yıldızlar Kulübü Terk Ediyor

Arsene Wenger’in başarısız olmasının önemli nedenlerinden biri de yıldız futbolcuların Arsenal’den ayrılması olarak gösteriliyor. Arsenal’den ayrılan başarılı futbolcuların da Barcelona’yı tercih etmesi bir tesadüf mü? Kamuoyuna göre değil çünkü yıldız isimler, taklit yerine gerçeğini seçiyor. Thierry Henry, Hleb, Fabregas, Alex Song son dönemde Arsenal’dan Barça’ya geçen önemli isimler.

Wenger Kendini Savunuyor

Eleştirilerin sesi yükseldiğinde Arsene Wenger’in savunma mekanizması hep aynı. Hakemlerin yanlış kararları ve futbolcuların kulüpte kalmak istememesi, Wenger’in başvurduğu ilk savunma argümanları oluyor. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, her yıl daha fazla baskıyla karşılaşmaya başladı ve kaçınılmaz son çok kısa zamanda gerçekleşebilir. Tartışmaların odağındaki isim Arsene Wenger, sonuçlarda başarılı olamasa da seyircilere seyir zevki yüksek maçlar izlettiriyor. Siz de bir futbol ve bahis sever olarak bu heyecana Betboo bahis sitesinden ortak olarak kazançlı ve heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz. En iyi bahis siteleri için ise sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız.

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