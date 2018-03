Elektronik Sigaranın İnsan Sağlığına Etkisi

Sigarada nikotinden hariç birçok zehirli madde bulunmaktadır. Günümüz teknolojileriyle sigaradan kurtulmak ve sigaranın zararlarından kurtulmak için elektronik sigara üretilmiş olup insanların zarar görmesi engellenmek istenmektedir.

Elektronik Sigaranın Yararları

Normal sigarada bilindiği üzere içerisinde birçok zehirli madde içeren tütün içilmektedir. Elektronik sigarada böyle bir durum söz konusu değildir. Elektronik sigaralarda gıda maddelerinde kullanılan bir takım bitkisel sıvının buharı içilmektedir, bu nedenden dolayı da vücuda ve insan sağlığına zararı yoktur. Bu durumda tütün değil de likit (elektronik sigara sıvısı) içilmektedir. Tabii bu elektronik sigaralarının da birçok marka ve modeli vardır, elektronik sigara smok bunlardan bir tanesidir.

Elektronik sigara içenler normal sigara içenlere göre şu gibi avantajlara sahiptir;

En önemlisi sağlığını tehlikeye atmamış olurlar,

Maddi olarak çok zarar görmemiş olurlar,

Elleri ve ağızları sigaradaki gibi kötü koku olmaz,

Balgam olmaz ve kendilerini çok daha iyi hissederler,

Elektronik sigaraya başladıklarında normal sigara içmek istemezler.

Normal sigara içen bir birey elektronik sigara içen bireye göre kendini çok daha kötü ve bitkin hissedebilir. Aynı zamanda sigara birçok hastalığın temel sebebidir, elektronik sigarada doğal likit dediğimiz elektronik sigara sıvısının buharını içtiğimiz için ve bu malzemenin doğal ve gıda malzemelerinden üretildiği için belli bir zararı bulunmaz

Elektronik Sigaraya Başlamalı mıyım?

Başlıkta da görüldüğü üzer aslında sorunun cevabı çok basit kesinlikle evet başlamalısın. Her insan her birey bu sigara illetinden kurtulmak ister ve kurtulmalıdır da. Elektronik sigaraya başladığınızda kendinize hak vereceksiniz sigaranın ne kadar kötü bir şey olduğunu. Eğer kafanızda elektronik sigaraya başlamak gibi bir niyetiniz var ise hiç beklemeden başlamalısınız, aslında geç bile kalmışsınız demektir sağlığınız her şeyden önemli. Elektronik sigaraya başlamamak için bir sebebiniz yoktur fakat başlamak için çok sebebiniz vardır. Aslında sigaranın insana verdiği zararları saymakla bitmez ama yine de içiyoruz. Kendimize sağlığımıza önem vermemiz gerekir. Sigaraya nazaran elektronik sigaranın dezavantajı delilde daha çok avantajları bulunmaktadır.