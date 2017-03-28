Elektronik Sigaranın Etkileri

Normal olarak kullanılan tütün ürünü sigaradan oldukça farklı özellikleri vardır, olumlu türleri fazla olsa da kişilerin kullanımlarına ya da cihazın farklılığına göre olumsuz etkilerine de rastlanılmaktadır. Her ne kadar normal sigaralar kadar zehirli olmasa da sonuçta içeriğinde bulunan nikotin sayesinde aynı etkilerin gözlemlenebileceğini de belirtilmiştir. Ancak sigaradaki kadar hızlı olmayarak yavaşça görülebilir, normalde kullanım önerisi yüksek nikotin dozajından başlayıp 0 seviyesine gelesiye kadar azaltmak ve en sonunda da bırakmaktadır.

Elektrikli Sigaranın Artıları

Elektrikli sigara çeşitleri içerisinde en çok tercih edilen doldurma hazneli çok kullanımlı olanları gelir, tabi ki doldurulmaları için özel olarak kullanılan elektronik sigara likit maddesi cihaz temelini oluşturur. Gelelim elektrikli sigaranın artılarına;

Normal sigaranın içerisinde bulunan bütün zararlı kansorajen maddeler bulunmamaktadır.

Duman yerine buhar olduğu için karbon monoksit üretilmez böylece pasif içiciliğinde önüne geçilmiş olunur.

Sigaraya olan bağımlılık konusunda psikolojik açıdan sizi destekler.

Kesinlikle ateş gibi durumlar olmadığı için dalgınlık anlarında rastlanılabilecek yangın riski yoktur.

Görünüş itibari ile daha şıktır ve taşınması da oldukça kolaydır.

Bunlar daha pek çok olumlu yöndeki kazandırdıklarının yanı sıra elbette içerisinde nikotin barındırdığı için ister istemez dolaylı da olsa bazı zararları da gözlemlenebilir.

Sigara Her Bakımdan Zararlıdır