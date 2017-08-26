Elektronik Sigara Nedir?

Günümüzde giderek yaygınlaşan elektronik sigara sigarayı bırakmak isteyenler için etkili bir seçenek olmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinden koydurmak için duman yerine buhar üreterek çalışan cihaz özellikle sigara tiryakilerinin kısa süre içerisinde sigarayı bırakmaları için etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan sistem sayesinde likit kısmındaki sıvının buhar haline geçmesini sağlayarak bu şekilde ağız kısmından duman yerine buhar çıkmasını sağlamaktır.

Kullanımı sırasında tercih edilen elektronik sigara likiti içeriğine göre farklı aromatik tatlarda buhar oluşmaktadır. Kolay ve etkili kullanımı sayesinde sigaranın içerisinde bulunan tütünün zararlı etkilerinden kurtulmanızı sağlayarak sigara alışkanlığınızı yavaş yavaş unutmanıza yardımcı olmaktadır. Elektronik sigaranın içerisinde tütün mamulleri bulunmadığından tütünün zararlı etkilerinden kurtulmak mümkündür. Cihaz üzerinde bulunan nikotin ayarlama sistemi sayesinde istediğinde günlük olarak ihtiyaç duyulan nikotin seviyesinden başlanarak bu şekilde sıfır noktasına ulaşana kadar yavaş yavaş azaltma yapılarak sigaranın bırakılması hızlandırılabilir.

Elektronik Sigara Satışı

Elektronik sigara kullanmak isteyenler online ortamda yapacakları işlem sayesinde üzerinden istedikleri modeli tercih ederek satın alabilirler. Özellikle elektronik sigara en ucuz fiyat seçeneği ile sistem üzerinden satışa sunulduğundan bu konuda istediğiniz modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Güvenle alışveriş seçeneğini yapılacak olan alışverişlerde herhangi bir problem yaşanmadan sistem üzerinden her an kolayca sipariş verilebilir. İnternet üzerinden verilen siparişler kısa süre içerisinde kargo ile adrese teslim edilmektedir.

Elektronik Sigara Zararlı Mıdır?

Elektronik sigaranın kullanımı sırasında özellikle içerisine tütün mamulü bulunmamasının yanı sıra ateş ile yakılmaması da duman içerisinde bulunan zararlı etkilerden korunmanızı sağlamaktadır. Ayrıca elektronik sigara içerisinde sigaranın etkisi nedeniyle vücudun alışmış olduğu nikotin seviyesinin ayarlanması için nikotin ayarlama sistemi bulunmaktadır. Bu sayede sigarayı bırakmak isteyenler nikotin seviyesini üst düzeyden zaman içerisinde azaltarak sıfır noktasına getirebilir ve bu şekilde sigarayı kolayca bırakabilirler.

Elektronik Sigara Likit Nedir?

Günümüzde giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımı özellikle sigara kullanıcıları tarafından tütünün ve dumanın zararlı etkilerinden korunarak sigara içme imkanı elde edilmesini sağlamaktadır. İçerisinde bulunan likit kısmındaki sıvı elektronik sistem sayesinde buhar haline getirilerek bu şekilde kullanıcıların ağız kısmında buhar çekmesi sağlanmaktadır. Farklı renklerle ve boyutlarda tasarlanmış olan modeller sayesinde her zevke uygun seçim yapılabilir. Özellikle küçük boyutu dilediğiniz her ortamda yanımızda götürebileceğiniz şekilde hazırlanmıştır.