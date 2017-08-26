Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Fındık üreticilerine uyarı
Fındık üreticilerine uyarı
Ginobili sözleşmesini uzattı
Ginobili sözleşmesini uzattı
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
'Irak, referandumla gücünü yitirir'
Millilerin rakibi Karadağ
Millilerin rakibi Karadağ
'Altınbeşik' büyülüyor
'Altınbeşik' büyülüyor
Flaş Haber
FENERBAHÇE'DEN ERKEN VEDA !
Kapat

Elektronik Sigara Nedir?

Sigaranın zararlı etkilerinden koydurmak için duman yerine buhar üreterek çalışan cihaz özellikle sigara tiryakilerinin kısa süre içerisinde sigarayı bırakmaları için etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Elektronik Sigara Nedir?

Sigaranın zararlı etkilerinden koydurmak için duman yerine buhar üreterek çalışan cihaz özellikle sigara tiryakilerinin kısa süre içerisinde sigarayı bırakmaları için etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:46
0 Okunma
Elektronik Sigara Nedir?

Günümüzde giderek yaygınlaşan elektronik sigara sigarayı bırakmak isteyenler için etkili bir seçenek olmaktadır. Sigaranın zararlı etkilerinden koydurmak için duman yerine buhar üreterek çalışan cihaz özellikle sigara tiryakilerinin kısa süre içerisinde sigarayı bırakmaları için etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. İçerisinde bulunan sistem sayesinde likit kısmındaki sıvının buhar haline geçmesini sağlayarak bu şekilde ağız kısmından duman yerine buhar çıkmasını sağlamaktır.

Kullanımı sırasında tercih edilen elektronik sigara likiti içeriğine göre farklı aromatik tatlarda buhar oluşmaktadır. Kolay ve etkili kullanımı sayesinde sigaranın içerisinde bulunan tütünün zararlı etkilerinden kurtulmanızı sağlayarak sigara alışkanlığınızı yavaş yavaş unutmanıza yardımcı olmaktadır. Elektronik sigaranın içerisinde tütün mamulleri bulunmadığından tütünün zararlı etkilerinden kurtulmak mümkündür. Cihaz üzerinde bulunan nikotin ayarlama sistemi sayesinde istediğinde günlük olarak ihtiyaç duyulan nikotin seviyesinden başlanarak bu şekilde sıfır noktasına ulaşana kadar yavaş yavaş azaltma yapılarak sigaranın bırakılması hızlandırılabilir.

Elektronik Sigara Satışı

Elektronik sigara kullanmak isteyenler online ortamda yapacakları işlem sayesinde üzerinden istedikleri modeli tercih ederek satın alabilirler. Özellikle elektronik sigara en ucuz fiyat seçeneği ile sistem üzerinden satışa sunulduğundan bu konuda istediğiniz modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Güvenle alışveriş seçeneğini yapılacak olan alışverişlerde herhangi bir problem yaşanmadan sistem üzerinden her an kolayca sipariş verilebilir. İnternet üzerinden verilen siparişler kısa süre içerisinde kargo ile adrese teslim edilmektedir.

Elektronik Sigara Zararlı Mıdır?

Elektronik sigaranın kullanımı sırasında özellikle içerisine tütün mamulü bulunmamasının yanı sıra ateş ile yakılmaması da duman içerisinde bulunan zararlı etkilerden korunmanızı sağlamaktadır. Ayrıca elektronik sigara içerisinde sigaranın etkisi nedeniyle vücudun alışmış olduğu nikotin seviyesinin ayarlanması için nikotin ayarlama sistemi bulunmaktadır. Bu sayede sigarayı bırakmak isteyenler nikotin seviyesini üst düzeyden zaman içerisinde azaltarak sıfır noktasına getirebilir ve bu şekilde sigarayı kolayca bırakabilirler.

Elektronik Sigara Likit Nedir?

Günümüzde giderek yaygınlaşan elektronik sigara kullanımı özellikle sigara kullanıcıları tarafından tütünün ve dumanın zararlı etkilerinden korunarak sigara içme imkanı elde edilmesini sağlamaktadır. İçerisinde bulunan likit kısmındaki sıvı elektronik sistem sayesinde buhar haline getirilerek bu şekilde kullanıcıların ağız kısmında buhar çekmesi sağlanmaktadır. Farklı renklerle ve boyutlarda tasarlanmış olan modeller sayesinde her zevke uygun seçim yapılabilir. Özellikle küçük boyutu dilediğiniz her ortamda yanımızda götürebileceğiniz şekilde hazırlanmıştır.

Sigara kullananların tütünün yanı sıra duman içerisindeki maddeler nedeniyle zarar görmesi söz konusu olduğunda bu durumda smok alien elektronik sigaranın içerisinde tütün mamulleri bulunmaması ve aynı zamanda duman yerine buhar üretmesi kullanıcılar açısından daha sağlıklı bir seçenek hale gelmesini sağlamaktadır. Her bütçeye uygun farklı fiyat seçenekleri modellere göre değiştiğinden bu durumda tercih edecek olan modeller fiyatları belirlemektedir. Elektronik sigaranın içerisinde bulunan sıvı buhar üretimini sağladığından bu sıvının bulunduğu bölüm likit olarak adlandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Elektronik SigaraElektronik Sigara LikitiSmok Alien Elektronik Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Tanınmış Kuaförü Ahmet Çoban Yurt Dışında
Türkiye’nin Tanınmış Kuaförü Ahmet Çoban Yurt Dışında
instagram Takipçi Hilesi
instagram Takipçi Hilesi
Akademiks ile YGS-LYS Şartı Olmadan Yurtdışında Eğitim Hayal Değil!
Akademiks ile YGS-LYS Şartı Olmadan Yurtdışında Eğitim Hayal Değil!
SeaPearl Ataköy Göz Alıcı Bir Yaşam Alanı Sunuyor
SeaPearl Ataköy Göz Alıcı Bir Yaşam Alanı Sunuyor
Havalimanlarından Araç Kiralarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Havalimanlarından Araç Kiralarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
Umre, Umre Turları ve Umre Fiyatları
Umre, Umre Turları ve Umre Fiyatları
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Nasıl Yapılır?
Yağ Filtresi Nedir?
Yağ Filtresi Nedir?
Kıbrıs Otelleri Sayesinde Tatilinizi Cennete Çevirin
Kıbrıs Otelleri Sayesinde Tatilinizi Cennete Çevirin

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ