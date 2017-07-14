Elektrikli Kilit İle Kontrolü Sağlamak Artık Sizin Elinizde

ELEKTRİKLİ KİLİDİN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli kilidin müthiş özelliği ile kapının açık veya kapalı kalmasını sağlayan, kapı kontrol sisteminiz için hazırlanmıştır. Manyetik kilitler de dediğimiz elektrikli kilitler mıknatıslama gücünün mükemmelliği ile kapının kapalı tutulmasını sağlar. Özellikle izinsiz girilmeyecek olan odalarda giriş ve çıkışlarda kontrol elinizde demektir. Hem elektrikli kilit hem de manyetik kilit dediğimiz kilit sistemi ile kapının açık veya kapalı olduğunu belirlemeye yarayan izleme özellikleri mevcuttur. Bu müthiş sistemin bir diğer avantajı ise elektrik gittiği zaman açılma özelliğine sahip olmalarındandır bu inanılmaz özellik ile insanların içeride kalması gibi bir şey söz konusu değildir. Evlerinizde, iş yerlerinizde kontrol artık sizin elinizde. Birçok ürün ile kullanılabilen elektrikli kilitler mesela parmak izli cihazlar, yüz tanıma sistemleri, kartlı geçiş kontrol sistemleri ile çok rahatlıkla kullanılabilir.

ELEKTRİKLİ KİLİDİN AVANTAJLARI

Elektrikli kilit sistemi ile sizin rahatlığınızın bizim rahatlığımız. Sizlere en iyi hizmeti sunabilmek adına hizmetinize sunduğumuz elektrikli kilitler, sizi hiç uğraştırmayacak. Oturduğunuz yerden müdahale edebileceğiniz elektrikli kilit sistemini bulunduğunuz yerden açabilirsiniz. Ekstra bir masraf veya çalışmaya ihtiyaç duymayacaksınız çünkü elektrikli kilit ekstra bir sıcaklıkta veya soğuklukla çalışan bir ürün değil, yaz kış en kötü şartlarda bile çalışmasını sürdürecek bir ürün.

Firmamız en iyi kalite ve en uygun fiyatlar ile sorununuza çözüm bulmak, sizi daha rahat ettirmek için hizmete devam etmektedir. Üst düzey güvenliğinizi sağlamak adına sizlere büyük avantaj sağlayacak ürün, müşteri memnuniyeti düşünerek tasarlanmış ve müşteri memnuniyetinden tam puan almıştır. Çok etkin kullanımı ile sorunlarınızın çözüm adresi olacak elektrikli kilitler . Aradığınız tüm özellikleri fazlası ile bulacağınız ürün firmamız tarafından hizmetinizde.