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Ehliyet Almak Ak Çarşı Sürücü Kursu ile Artık Çok Kolay!

Sürücü kursu; ilk yardım bilgisi, motor ve araç tekniği ile trafik ve çevre bilgisi konularını kapsayan bir eğitim sürenin verildiği yerdir.

Ehliyet Almak Ak Çarşı Sürücü Kursu ile Artık Çok Kolay!

Sürücü kursu; ilk yardım bilgisi, motor ve araç tekniği ile trafik ve çevre bilgisi konularını kapsayan bir eğitim sürenin verildiği yerdir.

18 Ocak 2017 Çarşamba 17:12
11 Okunma
Ehliyet Almak Ak Çarşı Sürücü Kursu ile Artık Çok Kolay!

Sürücü kurslarında yalnızca araba kullanmak değil araba sürmekle ilişkili olan diğer konularda teorik eğitimler verilmektedir. Yani bir sürücü kursunda eğitimi tamamladığınızda yalnızca trafikte araba kullanma yeterliliğine değil aynı zamanda trafik, motor, araç ve ilk yardım gibi gerekli bilgilere de sahip olursunuz. Ak Çarşı Sürücü Kursları size tam donanımlı uzman kadrosu ile tüm gerekli bilgileri verir ve yeterlilikleri kazandırır. Bağcılar sürücü kursu kurumları içinde saygın ve kaliteli hizmetleri ile öne çıkan Ak Çarşı Sürücü Kursları, araba kullanmayı öğrenmeniz için gerekli tüm eğitimleri verir. Bağcılar sürücü kursu fiyatları içinde ekonomik ve bütçe dostu fiyat önerileri ile öne çıkan kurumumuz siz değerli müşterilerimize hizmet etmek için 17 yıldır çalışmaktadır.

Sürücü Kursunda Hangi Hizmetleri Alırsınız?

Sürücü kursuna gittiğiniz süre boyunca uzman kadromuzdaki değerli eğitmenlerimiz eşliğinde son teknoloji ürünü olan araç simülatörleri ile çalışma imkanından yararlanabilirsiniz. Düz vites ve otomatik vites ehliyet almak isteyen öğrencilerimiz, araç simülatörü yardımı ile trafiğe çıkmadan ve araç kullanmadan önce bol bol pratik yapma imkanı bulursunuz.

İlk yardım bilgisi derslerimizde, olası kaza durumlarında nasıl davranmanız ve yaralı kişilere nasıl müdahale etmeniz gerektiği ile ilgili bilgiler verilir. Motor ve araç tekniği derslerimizde, motorların ve araçların teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olursunuz. Böylece araç kullanırken, olası bir sorunla karşılaştığınız zaman nasıl müdahale edileceğini öğrenmiş olursunuz. Trafik ve çevre bilgisi dersinde ise trafik kuralları, trafik işaretleri ve yol durumları ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. Böylece trafik kurallarına uyarak, doğru bir şekilde araba sürme pratiği edinebilirsiniz.

Teorik bilgiler öğrenildikten sonra uzman eğitmen eşliğinde araç sürmek için yola çıkabilirsiniz. 16 saat özel direksiyon dersi alma imkanınız bulunmaktadır. Pratik dersler bitirildikten sonra sürücü adayı sınava hazır bir hale gelecektir. Direksiyon derslerimiz son model arabalar ile yapılmaktadır. Bağcılar Sürücü Kursu Ak Çarşı Sürücü Kursu’na 1999 ve sonrası doğumlu sürücü adayları kayıt olabilmektedir.

Ak Çarşı Sürücü Kurslarının avantajlı fiyatlarından yararlanmak için sizleri de http://www.akcarsisurucukurslari.com/ sayfamıza bekliyoruz

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